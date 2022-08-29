نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل توجد زيادة في الضمان المطور للدفعة القادمة.. توضيح بشأن موعد نزول وايداع الضمان المطور للشهر القادم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل توجد زيادة في الضمان المطور للدفعة القادمةأعلنت الحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الضمان المطور، حيث توفر الوزارة عدة خدمات متنوعة ومنها خدمة تسليم المواطن مرتب الضمان الاجتماعي، لكي يستطيع التغلب على ظروفه المادية الصعبة، ولذلك كتبت وزارة الموارد البشرية كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل عبر برنامج الضمان الاجتماعي وموعد نزول الضمان المطور عبر موقعها الإلكتروني.

هل توجد زيادة في الضمان المطور للدفعة القادمة وما موعد نزولها

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم تحديد موعد ثابت كل شهر لكي يستلم المواطن مرتب الضمان، حيث أن موعد نزول الضمان المطور لهذا الشهر يوم 1/9/2023، ويجب على المواطنين متابعة أخبار وزارة الموارد البشرية عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه تم تشغيل أرقام للتواصل مع خدمة عملاء برنامج الضمان المطور وهو 19911 و8001222777، وتم تحديد الرمز البريدي للبرنامج وهو 11157، رقم صندوق بريد الضمان 12484، يمكنك الاتصال على أرقام البرنامج من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2.30 مساءاً.

كيفية الاطلاع على أهلية الضمان المطور

لمتابعة نتيجة أهلية الضمان المطور يجب اتباع الخطوات التالية وهي اضغط على موقع وزارة الموارد البشرية، دون اسمك ورقم هاتفك وكلمة المرور، ثم اضغط على كلمة “تسجيل دخول”، سوف يفتح لك الموقع الإلكتروني، اختر من القائمة الرئيسية كلمة “الاستعلام عن أهلية الضمان المطور“، دون رقم هويتك الشخصية، ثم اضغط على كلمة “الاستعلام”، سوف يعرض لك الموقع الإلكتروني كافة التفاصيل المتعلقة بأهلية الضمان المطور.

كيفية تسجيل اعتراض على أهلية الضمان المطور

إذا أرسل لك الموقع الإلكتروني رسالة رفض أهلية الضمان المطور يجب عليك تسجيل اعتراض وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات البسيطة وهي كالآتي افتح موقع الدعم والحماية، دون اسمك ورقم هاتفك وكلمة المرور وبريدك الإلكتروني ورمز التحقق ورقم الهوية الشخصية، ثم اضغط على كلمة “نتائج الأهلية”، سوف تظهر لك صفحة مدون بها سبب الرفض، اضغط على كلمة “تسجيل اعتراض”، دون المعلومات الشخصية في المكان الذي يحدده لك الموقع الإلكتروني على الشاشة، أرسل كافة الأوراق المطلوبة، ثم اضغط على كلمة “تقديم الطلب”،وهناك بعض الأنباء التي تفيد بزيادة راتب الضمان هذا الشهر وهو ما نطلع عليه من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضح أعلى المقال.