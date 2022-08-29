نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://jobs.mod.gov.sa/ رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع لشغل 269 وظيفة في القوات البحرية الملكية السعودية للعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع يهتم آلاف المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444، وذلك بالتزامن مع جهود وزارة الدفاع المستمرة في الحرص على طرح الكثير من الوظائف التي تناسب المواطنين بناء على بعض الضوابط والشروط، فنجد أن الفترة الماضية وتحديدا في يوم 21 أغسطس الماضي، قد أعلنت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي توفير القوات البحرية الملكية السعودية 269 وظيفة شاغرة للسعوديين، وذلك لكي يتم التعاقد على برنامج المساندة الفنية في بعض المدن مثل الرياض واحدة والدمام والجبيل، وقد قامت بتفعيل الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وسوف نستعرض الآن رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع.

التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444

وقد كانت وزارة الدفاع السعودية قد حددت التاريخ الخاص بنهاية التقديم على الوظائف المطروحة للمواطنين، وقد أشارت إلى أن الموعد الأخير للتسجيل في يوم 7 من شهر صفر 1444 الموافق يوم 3 من شهر سبتمبر 2022، على أن يتم القبول بناء على الضوابط والشروط التي تم تحديدها لمختلف الوظائف المطروحة، وقد أشارت كذلك إلى مجموعة من التخصصات المتعددة التي يجب توافرها والتي جاءت تتمثل في المجالات التعليمية والإدارية، وكذلك المجالات القانونية والفنية والتقنية والهندسية والحرفية، وقد أشارت الوزارة أنه يتم التقديم من قبل الراغبين في التسجيل من خلال بوابة التوظيف في موقع وزارة الدفاع.

التقديم في وظائف وزارة الدفاع

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع

ويمكن لجميع الراغبين التسجيل في وظائف وزارة الدفاع التسجيل إلكترونيا عبر رابط التوظيف الخاصة بالوزارة، من خلال اتباع الخطوات التالية.