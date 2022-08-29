نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الجديد 1444.. خطوات التسجيل والطريقة الصحيحة للتواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي الجديد 1444، بات البحث عن ارقام التواصل مع الضمان الاجتماعي هي محل بحث واسع وكبير بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستفسار أو التساؤل عن بعض الأسئلة والبيانات التي يحتاج الي معرفتها المواطن المستفيد من معاش الضمان، وذلك للتواصل مع قنوات آمنة تتيح للمواطن المعلومة الصحيحة دون أي تلاعب، هذا ويتساءل العديد من المواطنين علي الرابط الرسمي وخطوات التسجيل والطريقة الصحيحة للتواصل، والتي سوف نقوم بتوضيحها بشكل تفصيلي لكم متابعينا الكرام عبر موقع ثقفني من خلال هذا المقال.

رقم الضمان الاجتماعي الجديد 1444

عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكنكم التواصل عبر رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، وذلك عبر خدمة التواصل الصوتي عبر الرقم 19911 المجاني، والذي يعمل علي مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين وتقديم التفسير الكامل حول تساؤلاتهم، كذلك يوفر الموقع رابط رسمي لتقديم بيانات المستفيدين الجدد أو لتحديث بيانات المستفيدين بالفعل، علما بأن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يجعل البحث عن رابط وزارة الموارد البشرية اكبر، علاوة علي ذلك فإن العديد من الاخبار تداولت حول أن مميزات الضمان تتزايد بشكل مستمر، خاصة أن النظام المطور تزايدت فية قيمة المعاش الشهري للعائل الأساسي بنسبة 20% فيما ارتفعت نسبة التابع لتصل إلي 96% عن النظام القديم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

المواطن المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بها بشكل دائم.

دخل الأسرة الشهري اقل من الحد الادنى للضمان وهو 1100 ريال للعائل ونحو 550 ريال التابعين.

المتقدم للحصول علي الضمان لا يقيم باي دار إيواء ترعاها المملكة.

ضرورة الالتزام التام من قبل المستفيد الأساسي بتعليم الأبناء والرعاية الصحية لهم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر صفر

هذا وقد اعلنت وزارة الموارد البشرية توحيد ميعاد الصرف للضمان الاجتماعي بنظامة المطور الجديد والنظام القديم، وذلك بعد توحيد النظامين في نظام واحد وهو النظام المطور القائم حاليا منذ نهاية عام 2021، إلا أن التساؤل حول موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر صفر هو يوم 1 سبتمبر الموافق 5 صفر، ولم يتبقي بذلك علي موعد صرف الضمان الاجتماعي سوي 3 أيام فقط.