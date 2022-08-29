نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية وتحديد مواعيد الرخصة المهنية معلمين ومعلمات في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية التي تم الإعلان عنها من مركز قياس وفتح باب التسجيل في الرخصة المهنية . للاختبارات التربوية والتخصص للمعلمين لعام 1444 ويتم تسجيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين . عبر الرابط الرسمي الخاص بالموقع كما تم الإعلان عن المواعيد المحددة لإجراء كافة ما يخص اختبارات الرخصة المهنية . للمعلمين وأيضاً للمعلمات في مواعيد مختلفة عن بعضهما البعض . وسنتعرف علي خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 . والمعلمات عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” كما سنعرض بعض النقاط . الخاصة بأهداف الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات .
بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية
التصريح عن بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية اليوم عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب بموقعها الرسمي . وهي الاختبارات الخاصة بكافة وظائف التعليم المختلفة علي مستوي المملكة العربية السعودية . كما جاء عبر الحساب الرسمي “العناية بالمستفيدين” وهو حساب خاضع إلي هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنصة تويتر . التسجيل في الرخصة المهنية والتقديم عليها عبر الرابط الرسمي ويتم بشكل إلكتروني . كما أن الرخصة المهنية يجب أن يتم التسجيل بها بشكل مبكر قبل الموعد المحدد لنهاية تقديم الرخصة المهنية المعلن . علي الموقع الرسمي أما عن موعد اختبار الرخصة المهنية المعلن لكافة المعلمين والمعلمات . نتعرف علي تفاصيلها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة فتابعونا .
بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية بالمواعيد المحددة
التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 سيكون علي عدد تخصصات 38 تخصص مختلف . كما أن الموعد المحدد في بداية اختبارات الرخصة المهنية سيكون يوم 5 سبتمبر القادم . كذلك بجانب تحديد التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية سيكون يوم 10 من شهر أكتوبر القادم . أما عن فترة أجراء الاختبارات الخاصة في الرخصة المهنية سيكون يوم 11 من شهر نوفمبر القادم وتنتهي الفترة المحددة في يوم 14 من نفس الشهر . كما أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن الموعد النهائي في كافة اختبارات الرخصة المهنية التخصصي . سيكون يوم 26 من شهر نوفمبر القادم كذلك بجانب توضيح الفترة ما بين يوم 21 يناير من عام 2023 حتي يوم 25 من نفس الشهر . تم تخصيصها لفترة الاختبارات النهائية . أما عن خطوات التسجيل في الرخصة المهنية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444
بعد أن تعرفنا علي تفاصيل بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية نعرض خطوات تسجيل الرخصة المهنية كالآتي :-
- يتم تسجيل الدخول علي رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب .
- كما يمكنك تسجيل الدخول عبر موقع النفاذ الوطني الموحد ببياناتك الشخصية المسجلة في أبشر .
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة علي الموقع كما هي لإجراء اختبار الرخصة المهنية .
- كذلك بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يتم اختيار أيقونة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين .
- في الخطوة النهائية يتم تسجيل الاختبار ويجب أن يتم دفع المبلغ المطلوب خلال 24 ساعة .
- تلك هي خطوات التسجيل في الرخصة المهنية علي موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب .
- أما عن أهداف اختبارات الرخصة المهنية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
أهداف الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
تهدف الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات إلي تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية لكي ما يتم تحقيق . الرؤية لتطلعات القيادة الرشيدة وفقاً للرؤية الخاصة بالمملكة العربية السعودية 2030 . كما هدف الرخصة المهنية من خلالها يتم رفع جودة التعليم علي مستوي السعودية . كذلك أيضاً تعتبر الرخصة المهنية وثيقة يتم صدورها من هيئة تقويم التعليم والتدريب . وفقاً لبعض الضوابط لكي يتم من خلالها تحديد من هو المؤهل لمهنة التعليم داخل السعودية . وذلك يتم وفقاً لمستويات معينة وفي مدة زمنية يتم تحديدها في الرخصة المهنية من قبل الجهات المعنية .
بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية المعلن عنه اليوم من هيئة تقويم التعليم والتدريب لكافة المعلمين والمعلمات . علي مستوي مدارس المملكة العربية السعودية وذلك ما تم عرض التفاصيل الخاصة به داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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