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عمر شويل - جدة تمويل 2 مليون ريال للسعوديين والمقيمين بالتقسيط على 5 سنوات، يسعى الكثيرين للحصول على تمويلات بالتقسيط لمدة تصل حتى 5 أعوام. فيقدم بنك ساب تمويلات للمقيمين والسعودين أيا كانت احتياجاتهم المالية سواء للتخطيط للزواج أو شراء أثاث جديد أو تأسيس منزل أو شراء سلع استهلاكية أيا كان الاحتياج تستطيع الحصول على التمويل بقيمة 2 مليون ريال من بنك سابا وسوف نستعرض بالسطور المقبلة شروط ومزايا التمويل.

تمويل 2 مليون ريال للسعوديين والمقيمين بالتقسيط على 5 سنوات

يقدم بنك سابا أنواع من التمويلات بدون كفيل ومنها تمويل التورق وهو أحد التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو عبارة أن بيع مجاز من الهيئة الشرعية. يمتلك المصرف مجموعة من المعادن التي يتم شراؤها من السوق العالمية للمعادن، ثم البيع لك بمعدل نسبة سنوية ثابت ومعلوم، شراءك للمعادن تقوم بتوكيل إدارة الخزينة بالبنك، لكي توقع وكالة ببيع المعادن بالنيابة عنك من أجل الحصول النقد بمجموعة من المزايا على النحو الآتي:

متوافق مع أحكام الشريعة ومجاز من قبل الهيئة الشرعية للمصرف.

سريع وفوري يمكن الحصول عليه بعد ثلاث ساعات من الطلب في حالة اكتمال جميع المستندات المطلوبة.

مبلغ تمويلي يصل حتى 2 مليون ريال سعودي.

الإعفاء من المديونية في حالات الوفاة أو العجز الكلي لقدر الله وبعد تقديم المستندات المطلوبة.

أقساط السداد متناسبة مع دخلك الشهري وتصل المدة حتى 5 سنوات (60 شهراً).

بإمكانك سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى (Switch Program) .

يمكن الحصول على التمويل الإضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم.

شروط الحصول على تمويل سامبا

لا يقل العمر عن 21 عامًا.

لا يزيد العمر عن 58 عام للعاملين بالقطاع الحكومي و60 عام للعاملين بالقطاع الخاص.

الراتب للسعودي هو 4000 ريال. ولغير السعوديين 7000 ريال.

لا تقل مدة خدمتك بوظيفتك الحالية عن شهر واحد للسعوديين وثلاثة أشهر لغير السعوديين.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

يقدم مصرف سامبا التمويل للمتقاعد تحت مسمى المرابحة والتورق بالمزايا الآتية: