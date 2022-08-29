نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تطبيق نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام الاحوال الشخصية الجديد للمملكة العربية السعودية الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا واحدًا من سلسلة من المشاريع التنظيمية التي تتم مناقشتها بإسهاب في المملكة العربية السعودية، حيث اقترح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تشريعات لتنظيم نظام الوضع في المملكة العربية السعودية، وقالت إن النظام سوف يستوعب عددًا من الإصلاحات التي لن تعزز التقدم والازدهار في أرض الحجاز فحسب، بل ستعزز أيضًا تنظيم أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم في النظام القضائي، وفيما يلي تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية لعام 2023 م:

نظام الأحوال الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية

يعد نظام الوضع الجديد للمملكة العربية السعودية أحد المشاريع البارزة في المملكة العربية السعودية ويتكون من 254 بندًا قانونيًا ومن بينها الزواج والخطبة، أساس العقد وشروط صحته، حقوق الزوجين، النفقة، إثبات الأبوة، التفريق بين الزوجين، الطلاق، فسخ الزواج، نتائج التفريق، الأحكام بين الزوجين، العدة، الولاية، الولاية والوصاية، حالة الوصاية، الوصي المعين من قبل المحكمة، غياب وفقدان الوصايا، أركان ومبيدات الوصايا، الميراث، الخلافة، خلافة أصحاب الافتراضات، الإخفاء والتعصب، الروابط الأسرية، الميراث، الالتزام بالميراث، إرث المفقودين، الحمل، النسب في المنفى.

ملامح نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

أهم ميزات نظام الأحوال الشخصية الجديد المعلن عنه مؤخرًا هي:

سن الرشد في النظام الزوجي هو 18 سنة.

تتحمل الدولة نفقة الوالدين المجهولين.

ترتيب جميع جوانب الأحوال الشخصية.

يحظر الزواج بدون موافقة أو بدون موافقة.

ترتيب توزيع الهدايا بين الطرفين أثناء الخطبة حتى لا تعاد إذا رفض الخطبة إلا إذا كانت تعتبر من مهر النكاح.

في حالة النفقة والحضانة والزيارة، يجب حماية مصالح الطفل الفضلى أولاً.

احترم إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته.

تنظيم مشاكل العضلات.

أهداف نظام الوضع السعودي الجديد

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد سيكون له أثر إيجابي على المجتمع السعودي، إضافة إلى أن قانون الأسرة بحاجة إلى تطوير وتحديث، خاصة في ظل المتغيرات الحالية كما يساهم في تحقيق: