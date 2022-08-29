نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وموعد صرفها والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المساعدات المقطوعة وهي أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة الي مجموعة من الفئات التي تعاني من الظروف الاجتماعية وعلى محدودين الدخل، واعلنت أيضاً على أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة لأنها تصدر في أي وقت وأنها مساعدات غير شهرية حيث أنه لم يتم صرفها منذ مدة، حيث أنه يمكن صرفها خلال الفترة القادمة، وقامت هذه الوزارة بتقديم معاشات لمستحق الدعم، وتقديم مشاريع إنتاجية لبعض الأشخاص، ويقدم هذا الدعم لتلبية احتياجات المواطنين، لذلك من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وموعد صرفها والشروط الواجب توافرها 1444.

شروط المساعدة المقطوعة لمن يستحقها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الشروط لمن يستحق المساعدة المقطوعة وهي كالتالي:-

أن يكون المستفيد يمتلك الجنسية السعودية ومقيم دائماً بالمملكة.

لا يكون مسجل بأحد برامج الدعم المقدمة من الوزارة للعاطلين ومحدودين الدخل.

يجب أن لا يزيد عمر المستفيد عن 35 سنة.

لا يتجاوز دخل الفرد الغير متزوج عن 3000 ريال سعودي في الشهر، ودخل الفرد المتزوج عن 8650 ريال سعودي في الشهر.

يجب أن لا يملك سجل تجاري في المملكة ولا يكون مشارك في المجالات التجارية أو العقارات.

لا يتجاوز دخله الشهري الحد المانع للمساعدة المقطوعة.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يحق لأي شخص سعودي الاستعلام عن المساعدات المقطوعة التي تدعم بها المملكة المواطنين محدودي الدخل وذلك يمكن إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودي. تسجيل رقم السجل المدني. أدخل رقم الطلب الخاص بالمستفيد. إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك. نضغط على كلمة عرض. سوق تظهر لك جميع البيانات.

الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة برقم الطلب 1444

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن موعد صرف المقطوعة وهي كالتالي:-