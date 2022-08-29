نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان دخول استعلام نتائج الامن العام 1444 القبول المبدئي عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامن العام 1444 ، بعد أن أعلن قوات الأمن العام، ممثلاً بالإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. عبر منصة ابشر للتوظيف عن فتح باب التقديم لرتبة جندي للرجال، وبدأت عمليات البحث تزداد عن رابط استعلام نتائج الامن العام وعرض أسماء القبول المبدئي 1444 هـ.

نتائج القبول المبدئي الأمن العام 1444

بعد الانتهاء من التقدم لوظائف الأمن العام عبر منصة ابشر للتوظيف وبدا مراجعة أوارق المتقدمين وانتظار نتائج القبول المبدئي . من أجل تحديد موعد حضور المقابلة الشخصية التي نوهت عليها الإدارة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر للتوظيف.

حيث يجب الاخذ بعين الاعتبار أن القبول المبدئي للأمن العام 1444 للوظائف العسكرية لا يعتبر بمثابة قبول نهائي لتلك الوظائف إلا بعد اجتياز موعد المقابلة الشخصية ومعرفة نتائج القبول النهائي. يمكن أيضا الدخول إلي رابط استعلام نتائج قبول الحرس الوطني برقم الهوية 1444 ، في حالة كنت من المتقدمين في أحد الوظائف العسكرية المعلن عنها.

الاستعلام عن نتائج الامن العام 1444

وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين تم إتاحة رابط استعلام الوظائف العسكرية مباشر عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الأمن العام 1444هـ،.

من أجل عرض أسماء المقبولين في الأمن العام 1444 ومتابعة الموعد المحدد للمقابلة الشخصية للمتقدمين من الرجال على الوظائف العسكرية بالأمن العام برتبة جندي، ومتابعة خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي كالتالي:

سجّل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف. انقر على القائمة الرئيسية. اختر أبشر افراد. اختر الاستفسار عن نتائج الأمن العام 1444. اكتب الاسم كاملا ورقم الهوية. انقر على أيقونة الاستعلام.

المستندات المطلوبة لحضور مقابلة وظائف الأمن العام 1444

بعد الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف الأمن العام 1444 يتم طباعة نموذج طلب الحضور. وموعد المقابلة للمقبولين لوظائف الامن العام والحضور بالزي الرياضي مع المستندان المطلوبة كالتالي: