نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة واحدة لحساب نهاية الخدمة في نظام العمل الجديد بالسعودية لعام 1444- 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول مختلف الأشخاص العاملين في كل من القطاعين العام والخاص تحديد الآلية التي سيتم من خلالها حساب نهاية الخدمة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية وذلك لأن أجور نهاية العمل تعتبر من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها العاملون، حيث تعد مزايا التقاعد من أهم الحقوق المتعلقة بالعمل بموجب القانون السعودي هو المبلغ الذي يتم استلامه من المؤسسة التي عمل بها العامل سواء كانت عامة أو خاصة، ويتم تحديد هذه المكافأة من خلال العديد من المعايير وأهمها مدة خدمة الموظف أو مدة العقد بين الطرفين ومن هذا نستنتج أن العاملين في مختلف المؤسسات والإدارات لهم حقوق رسمية يحق لهم الحصول عليها في نهاية خدمتهم، وهم مستحقون ويتم تحديدهم وفقًا لبعض المعايير.

حساب نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن احتساب نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية سيتم من خلال عدد من الخطوات الرئيسية المحددة على النحو التالي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لحساب التقاعد.

تحديد نوع العقد (محدد المدة أو مفتوح المدة).

إرفاق جميع العوامل أو الأسباب التي أدت إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنظمة التي يعمل بها الموظف.

أدخل قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف خلال كامل فترة الخدمة في المؤسسة التي عمل بها الموظف.

الرجاء إدخال عدد سنوات الخدمة.

يسجل عدد شهور عمل الموظف.

الرجاء إدخال عدد أيام العمل.

انقر (=)

يتلقى الموظف النتيجة ومبلغ المكافأة للموظف الذي أدخل البيانات.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين

إذا كنت قد أكملت خدمتك العسكرية في المملكة العربية السعودية، فسيتم احتساب مكافأتك باستخدام سلسلة من الخطوات على النحو التالي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لخدمة التقاعد.

أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المتوفرة لهذا الغرض.

يرجى التأكد من صحة جميع المعلومات والبيانات التي أدخلتها مسبقًا.

على وجه الخصوص، من الضروري الإشارة إلى نوع الخدمة “العسكرية”.

حدد سبب إنهاء الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار أحد الأسباب التالية:

بلوغ سن التقاعد. الوفاة أو العجز الدائم بسبب الأعمال العدائية. الوفاة أو العجز الدائم غير الناجم عن العمل. إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية. إنهاء الخدمة لأسباب غير منضبطة. إلغاء الوظيفة. التقاعد المبكر. إعاقة جزئية بدون سبب للعمل. استقال.

اكتب قيمة آخر راتب حصل عليه الجيش.

أدخل سنوات الخدمة العسكرية الفعلية الخاصة بك.

أدخل عدد أشهر الخدمة العسكرية.

انقر فوق رمز “عرض المعاشات التقاعدية”.

استحقاقات التقاعد عند الفصل

يجب أن يدرك العمال أنه يحق لهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند الفصل مع الإشارة إلى ما هو منصوص عليه في النظام السعودي للمملكة العربية السعودية والمشار إليه في نظام المادة 85 يتم وصف خطة التقاعد أدناه: