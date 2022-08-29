نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي عبر الجوال أو أبشر ومباشر الأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي ؛ من الممكن أن يقوم عملاء المصرف بعمل استعلام عن الرصيد، وذلك بواسطة الخدمة التي قام البنك بتفعيلها للتسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد وعدم الذهاب الي أحد فروع البنك وهذه الخدمة تعتبر واحدة من ضمن الخدمات العديد الذي يقوم بنْك الراجْحي في المملكة العربية السعودية بتوفيرها لعملائه ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على بعض الخدمات والنقاط الهامة في هذا الموضوع.

الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي

لقد قام بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة الاستْعلام عن الرصيَد ببعض الطرق التي من الممكن أن يقوم العميل بها وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

يمكن أن يتم الاستِعلام بواسطة خدمة أبشر.

تطبيق الراجحي.

أو عن طريق الصراف الآلي.

كما يمكن معرفة الحساب بواسطة الاتصال على رقم المصرف.

وأيضاً يمكن عبر عبر المباشر للأفراد.

الاسْتعلام عَن رصِيد بَنك الراجْحي عبر المباشر للأفراد

قام بنك الراجحي بإتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد بواسطة المباشر للأفراد ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة المباشر للأفراد الراجحي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالعميل في المباشر للأفراد.

بعد ذلك يتم تدوين إسم المستخدم.

بعدها مباشرة يتم تدوين كلمة المرور.

ثم يتم كتابة رمز تأكيد الحساب الذي تم بواسطة البنك الي رقم الجوال الخاص بالعميل والمسجل في خدمة أبشر.

القيام بالنقر على أيقونة حسابات.

الضغط على زر كشف حساب من خلال الحساب الرئيسي.

بعد ذلك يقوم العميل باختيار الحساب الذي يريد الاستعلام عن رصيده.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم ظهور الرصيد الذي يريد الاستعلام عنه.

استْعلام رصِيد الراجِحي أبشر الأفراد

يمكن أن يقوم عملاء بنك الراجحي بالاسٍتعلام عن الرصيد بواسطة خدمة أبشر وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص لوزارة الداخلية السعودية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على رابط الدخول منصة أبشر.

بعدها يتم النقر على رابط خدمات الكترونية متكاملة للأفراد.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

تدوين كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي بطريقة صحيحة.

كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الجوال الخاص بالعميل.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعدها يتم النقر على زر خدماتي من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة.

ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام.

النقر على أيقونة الخدمات العامة.

النقر على رابط الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

وأخيراً سوف تظهر قائمة الاستعلام عن حساب العميل.

استِعلام رصِيد بَنك الراجِحي بواسطة الصراف الآلي

من الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن الرصيد هي الاستعلام عبر الصراف الآلي وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي.

ثم يقوم العميل بإدخال بطاقة الصراف الآلي في الماكينة.

القيام بتدوين الرمز الخاص بالبطاقة.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة الخدمات الرئيسية يتم من خلالها اختيار الاستعلام عن الرصيد.

ثم يتم اختيار الحصول على إيصال لحساب العميل.

الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي بواسطة الاتصال

من الممكن أن يقوم عملاء بنك الراجحي بالاستعلام عن الرصيد الخاص بهم في البنك ويمكن ذلك بواسطة خدمة الهاتف المصرفي التي قام بنك الراجحي بتوفيرها لعملائه والتي يتم من خلالها بالاتصال بالرقم الموحد 920003344 ويتم الاستعلام بتدوين رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية وأيضاً كشف حساب خاص بالعميل الذي يريد الاستعلام عن الرصيد الخاص به.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على أهم ما يتناول جميع طرق الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي كما قمنا بالتعرف على بعض الطرق التي من الممكن أن يقوم العميل من خلالها بالاستعلام عن الرصيد الخاص به.