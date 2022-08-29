نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرف الان” رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق sbis.hrsd.gov.s في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي حيث تم تطبيق الضمان الاجتماعي الجديد لمدة ثلاث سنوات بالفعل، وهو ما ينطبق على موظفي المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى الحق في الحصول على معاش تقاعدي كامل ، يمكنك الحصول على إعانة دعم لكبار السن والمعاقين بالإضافة إلى إعانة دعم للوالدين والأطفال. للاستفادة من المساعدة الاجتماعية ، سيتعين عليك ملء جميع المعلومات ذات الصلة حتى يتمكن النظام من حساب مستوى الضريبة تلقائيًا.
التسجيل في الجديد
يمكن للشخص الذي تنطبق عليه الشروط والمعايير التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وذلك باتباع الخطوات التالية:
- قم اولاً بالدخول الكترونياً الي الموقع الرسمي الخاص ببوابة الدعم والحماية الاجتماعية
- انقر على أيقونة مكتوب عليها “تسجيل جديد” وذلك لإنشاء حساب .
- أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة ، بما في ذلك: رقم الهوية بطاقة الأحوال المدنية وكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك بالهجري، ثم رقم الجوال
- قم بعد ذلك بادخال رمز التحقق الذي تم ارساله إلى رقم الهاتف المحمول.
- قم بتحميل الأوراق المطلوبة إلكترونيا.
- ثم انقر فوق مربع “إرسال”.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد
أعلن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي يجب استيفاؤها للتأهل للحصول على المساعدة من النظام الجديد. يتم تقديم هذه المساعدة لجميع المصابين بأمراض خطيرة أو إعاقة ، ويمكن منح معاش شهري لمن يعاني من إعاقة عقلية أو جسدية وتكون الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون المستفيد مواطنًا سعوديًا ومقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية ، باستثناء:
- أبناء الأرملة أو المطلقة من زوج غير عربي.
- الأيتام الأرامل وكذلك الاشخاص الذين يكونون معاقين ولهم بطاقة تنقل.
- المرأة الأجنية والتي تزوجت من شخص سعودي
- أرملة غير سعودية أو مطلقة ولديها أبناء من الجنسية السعودية.
- ألا يكون المستفيد مقيما في ملجأ حكومي.
- يستوفي المستفيد معايير حيازة واستخدام الميراث المحددة في اللوائح.
- أن لا يزيد الدخل عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال لدعمه و 550 ريال لكل شخص.
- الالتزام بكافة الاشتراطات الوزارية الخاصة بالخدمات الصحية والتدريبية والاجتماعية.
- يجب ألا يمتلك الشخص المستفيد ممتلكات تكون ذات قيمة نقدية.
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