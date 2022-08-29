طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هيئة تقويم التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444، أتاحته هيئة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وهو يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الاختبار يهدف لتحسين العملية التعليمية في المملكة، ويمكن للمعلمين أن يسجلوا في هذا الاختبار من أجل الاستفادة منه، على أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط من أجل ذلك، والرخصة المهنية للمعلمين هي اختبار كفايات ومن بين الوسائل التي تساهم في تحسين أداء ومهارات المعلمين السعوديين، وكذلك من أجل المفاضلة بين المعلمين واختيار الشخص المؤهل لنيل وظيفة في التعليم، ودون اجتياز هذا الاختبار لن يحصل المعلم على الرخصة المهنية من أجل أداء عمله، وسنتحدث أكثر عن تفاصيل الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444

يبحث الكثير من المعلمين في المملكة عن طريقة التسجيل في اختبار المنصة المهنية 1444 التي وضعتها هيئة التعليم والتدريب، وهذا الاختبار يتكون من جزئين هما الاختبار التربوي العام الذي يشارك فيه المعلمين، والجزء الثاني هو الاختبار التخصصي والذي يعنى بمفاهيم التخصص وبنيته العامة، ويمكن للمعلمين أن يقوموا بالتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

قم بالذهاب إلى ملف المستفيد، ثم سجّل الدخول إلى حسابك، وفي حال لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

واصل تسجيل الدخول وأدرج اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

بعدها انقر على خيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

انقر على اختبار كفايات المعلمين، ثم انقر على خيار تسجيل.

بعد ذلك ستظهر لك كل الملاحظات المتعلقة بهذا الاختبار، وعند اختيار الاختبارات المحوسبة انقر على متابعة.

اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها، ثم انقر على أيقونة التالي.

حدد مقر الاختبار والموعد الذي يناسبك، ثم تابع كل التعليمات الخاصة ببيانات التقدم.

في الأخير انقر على زر الإرسال، وبهذا تكون قد أتممت تسجيلك في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية شروط للحصول على رخصة المعلمين، وهي أن يتم التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. كذلك يجب أن يكون المعلم حاملا للجنسية السعودية، وحامل لشهادة البكالوريوس على الاقل من أجل ضمان القبول. وأن يحصل أيضا على درجة الاجتياز في الاختبار التخصصي والعام، وأن يلتزم بدفع الرسوم من خلال نظام الرخص المهنية.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

أعلنت هيئة لتقويم عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، كما أكدت هذه الأخيرة بأن الوظائف التي تتمثل في تأمين مصادر التعليم أصبح في إمكان كل المعنيين أن يقوموا بـ الاستعلام عن نتائج قياس 1443 من خلال الرابط الخاص بالهيئة، ثم اتباع كل الخطوات المحددة من أجل التوصل بالنتائج، وهذه الاختبارات لها أهمية كبرى لأنها تمنحهم الرخصة لمزاولة التدريس.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية عن فتحها لأبواب إصدار الرخصة المهنية لكل المعلمين في المملكة العربية السعودية. لجميع المتقدمين الذين تجاوزوا الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي كذلك. وهذا مع وجوب مرور أكثر من سنة ميلادية واحدة على إعلان نتيجة أحدث اختبار منهما. وهذا بداية من الثلاثاء 30 أغسطس حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل من السنة الحالية 2022، والاختبار سيكون في 11-14 نوفمبر.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

لا بد من الإشارة لأمر هام يتساءل عنه الراغبين في تسجيل في الرخصة المهنية 2022، وهو الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول عليها. من أبرزها أن يكون حاملا للمؤهل العلمي المطلوب، وأن يستوفي سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى. حسب ما جاء في اللائحة المهنية. كذلك يجب أن يكون كل من الاختبار التخصصي والتربوي العام سار الصلاحية، ولا يكون قد مضى أكثر من عام على إعلان نتيجة إحداهما.

وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444والذي يتم من خلال مركز قياس.