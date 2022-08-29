نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الضمان الاجتماعي المطور تحذير إعادة تسجيل الضمان الاجتماعي للمستفيدين في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع الضمان الاجتماعي المطور وتأكيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . أن جوال المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور يكون مطابقاً بشكل صحيح للرقم المسجل . في الحساب الخاص بمستفيدي الضمان الاجتماعي والذي تم تسجيله من قبل في منصة أبشر . كما جاء هذا التنويه من الوزارة لكي ما يتم تلاشي أي مشاكل تتعلق بشأن إنهاء . أي أجراءات خاصة بصرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كذلك أيضاً بجانب أي مشاكل أخري خاصة بشأن أي مستحقات مالية وعبر رابط الضمان الاجتماعي المطور يمكن التعرف علي كافة التفاصيل . في الضمان الاجتماعي والتي سنذكرها عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” فتابعونا .
موقع الضمان الاجتماعي المطور
موقع الضمان الاجتماعي المطور يصرح عبر قسم العناية بالعملاء في الضمان الاجتماعي الخاضع لوزارة الموارد البشرية . والتنمية الاجتماعي عبر المنصة الرسمية للوزارة في تويتر جاء بأنه من الضروري . أن يكون رقم جوال مستفيدي ضمان الاجتماعي المطور مطابقاً بشكل صحيح كما أكدت الوزارة علي أهمية ذلك . رداً علي استفسارات بعض المواطنين كانت لديهم بعض المشاكل الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وكان . ضمن تلك المشاكل أن موقع الضمان يطلب من المستفيد تحديث بيانات رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كما أن المستفيدين في محاولات عدة منهم يقوموا بتسجيل الجوال الخاص بهم تظهر لهم رسالة . أن رقم الجوال المدخل خاص بمستخدم أخر في الضمان الاجتماعي . ولذلك يمكن تلاشي تلك المشكلة عبر الاتصال علي رقم خدمة عملاء الضمان الاجتماعي أو التواصل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالضمان . أما عن شأن التسجيل في الضمان الاجتماعي نعرض تصريحات الوزارة بالسطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
التسجيل علي موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد
عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور يتم التسجيل بالضمان وفي حالة مواجهة أي مشاكل متعلقة بالتسجيل . يجب أن يتم الاتصال علي رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاص بخدمة العملاء . أما عن إعادة التسجيل في الضمان صرحت الوزارة لكافة المستفيدين ضرورة إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد كما يتم التسجيل . عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاضعة للوزارة كذلك بجانب ضرورة تعبئة الملف الموحد . علي موقع الضمان الاجتماعي وهو خاص بأفراد الأسرة الواحدة القاطنين في نفس المسكن . مع المستفيد الحالي من الضمان الاجتماعي . كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي في الفترة المحددة . وهي خلال 6 شهور كحد أقصي من تاريخ إطلاق منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد . أما عن شروط تسجيل الضمان الاجتماعي نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يمكن لمن يرغب في إعادة التسجيل في الضمان عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور ويتم عبر الخطوات التالية :-
- يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالدخول علي رابط الضمان الاجتماعي المطور .
- كما يجب تسجيل البيانات الخاصة بمستفيد الضمان الاجتماعي وهي رقم الهوية ورمز المرور ورقم السجل المدني .
- كذلك من الضروري تسجيل رمز التحقق الظاهر في صفحة الضمان الاجتماعي الرئيسية بالمربع المخصص .
- أضغط علي زر تسجيل الدخول ومن ثم اختر قائمة الأهلية والاستحقاق للتعرف علي استحقاقية الضمان الاجتماعي .
- أما عن كيفية الحصول علي رقم الضمان الاجتماعي نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
كيف يتم الحصول علي رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يتم الاتصال علي رقم خدمة عملاء الضمان الاجتماعي .
- كما سيتم سماع رسالة مسجلة بعدها يتم أدخال البيانات المطلوبة .
- كذلك يجب اتباع التعليمات المسموعة ومن ثم أضف رقم التعريف الخاص بك في الضمان الاجتماعي .
- بعد ذلك أطلب رقم الضمان الاجتماعي المطور وقم بخطوات التسجيل .
- كما بعد حصولك علي رقم الضمان الاجتماعي المطور يمكنك استخدامه متي شأت للتعرف علي ما يخص الضمان .
- وفي حالة الرغبة في الإجابة علي أي استفسار قم بزيارة موقع الضمان الاجتماعي المطور الرسمي .
موقع الضمان الاجتماعي المطور والذي قام بالتنويه علي كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة إعادة التسجيل . خلال المدة المعلنة مع التأكيد علي أهمية رقم الضمان الاجتماعي المطور يكون مطابقاً لما تم تسجيله علي منصة أبشر . وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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