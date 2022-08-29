لينك التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 للرجال والنساء عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

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عمر شويل - جدة لينك التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، والتي أشارت إلى بداية التسجيل رسميا في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين اليوم الاثنين، كما حددت الموحد الأخير للتسجيل، وفي هذا الإطار هناك اهتمام كبير من جانب الكثير من المعلمين في السعودية لكي يتم التسجيل والحصول على الرخصة المهنية، وسوف نرصد من خلال هذه السطور تفاصيل موعد التسجيل في اختيار الرخصة المهنية للمعلمين.

لينك التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

وقد شهدت الساعات الأولى من اليوم الاثنين الموافق 29 من شهر أغسطس 2022، بداية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بالنظام العام، بالإضافة إلى التسجيل كذلك في اختبار الرخصة المهنية التخصصي والخاص بالرجال، وقد أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أن يتم غلق باب التسجيل في الاختبار في يوم الـ8 من أكتوبر للعام الحالي، وذلك لتكون فترة اختبار الرخصة المهنية “العام” في الفترة التي تتراوح ما بين 11 وحتى يوم 14 نوفمبر 2022، فقد أشارت الهيئة إلى أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يتكون من جزءين

الجزء الأول يتمثل في إجراء الاختبار التربوي العام وهو الاختبار الذي يشترك فيه جميع المعلمين

أما عن الجزء الثاني فهو عبا ج عن الاختبار التخصصي الذي جاء يتناول مفاهيم التخصص.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

إرشادات هامة للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وقد نوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية عن بعض الإرشادات والإجراءات الهامة التي يجب النظر إليها في اطار الاستعداد لخوض اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، والتي جاءت تتمثل فيما يلي.