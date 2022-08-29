نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444 والشروط المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الطلاب الجدد نظام نور هناك العديد من المشاكل التي ظهرت لأولياء الأمور أثناء تسجيلهم لأبنائهم من الطلاب المستجدين مما جعل مديرية التعليم بوضع بعض الشروط بغرض استكمال الأوراق التي تم رفض التسجيل بسببها كما قامت المديرية بوضع وإضافة بعض الخطوات الجديدة ليتمكن أولياء الأمور من إضافة أولادهم بطريقة صحيحة حيث تتم عمليه التسجيل على قسمين القسم الأول الخاص بتسجيل الأولاد من أب وأم سعوديين الجنسية، والقسم الثاني هو الخاص بتسجيل الطلاب المستجدين من أمهات سعوديات وآباء لا يحملون الجنسية.

تسجيل الطلاب الجدد نظام نور 1444



نعرض لكم الآن الخطوات التي من خلالها يمكن التسجيل في نظام نور وهي كالتالي:

في البداية يجب التوجه إلى منصة نظام نور

قم بالنقر على الرابط الخاص بالتسجيل لأولياء الأمور.

قم بإدخال سجلات أولياء الأمور والاسم الخاص بالمستخدم.

انتقل إلى أيقونة تسجيل طالب جديد.

أدخل جميع البيانات التي تطلب منك بخصوص الطالب وولي أمره ومكان الإقامة وبعض البيانات الأخرى التي يجب مراعاة إدخالها بطريقة صحيحة.

قم باحتيار الإدارة التعليمية والمدرسة التي يرغب ولي أمر في إدخال ابنه فيها.

بعد إتمام مراجعة الطلبات يتم الموافقة على إقرار ولي الأمر.

شروط التسجيل في منصة نور

طبقا للتعديلات الأخيرة التي جاءت من وزارة التعليم في المملكة الخاصة بإرسال بعض الأوراق الخاصة بتسجيل الطلاب لنتعرف على الشروط فيما يلي: