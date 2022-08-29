نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444 والشروط المطلوبة للتقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل الطلاب الجدد نظام نور هناك العديد من المشاكل التي ظهرت لأولياء الأمور أثناء تسجيلهم لأبنائهم من الطلاب المستجدين مما جعل مديرية التعليم بوضع بعض الشروط بغرض استكمال الأوراق التي تم رفض التسجيل بسببها كما قامت المديرية بوضع وإضافة بعض الخطوات الجديدة ليتمكن أولياء الأمور من إضافة أولادهم بطريقة صحيحة حيث تتم عمليه التسجيل على قسمين القسم الأول الخاص بتسجيل الأولاد من أب وأم سعوديين الجنسية، والقسم الثاني هو الخاص بتسجيل الطلاب المستجدين من أمهات سعوديات وآباء لا يحملون الجنسية.
تسجيل الطلاب الجدد نظام نور 1444
نعرض لكم الآن الخطوات التي من خلالها يمكن التسجيل في نظام نور وهي كالتالي:
- في البداية يجب التوجه إلى منصة نظام نور
- قم بالنقر على الرابط الخاص بالتسجيل لأولياء الأمور.
- قم بإدخال سجلات أولياء الأمور والاسم الخاص بالمستخدم.
- انتقل إلى أيقونة تسجيل طالب جديد.
- أدخل جميع البيانات التي تطلب منك بخصوص الطالب وولي أمره ومكان الإقامة وبعض البيانات الأخرى التي يجب مراعاة إدخالها بطريقة صحيحة.
- قم باحتيار الإدارة التعليمية والمدرسة التي يرغب ولي أمر في إدخال ابنه فيها.
- بعد إتمام مراجعة الطلبات يتم الموافقة على إقرار ولي الأمر.
شروط التسجيل في منصة نور
طبقا للتعديلات الأخيرة التي جاءت من وزارة التعليم في المملكة الخاصة بإرسال بعض الأوراق الخاصة بتسجيل الطلاب لنتعرف على الشروط فيما يلي:
- يمكن القيام بتسجيل الطلاب في منصة نور عندما يبلغ من العمر ستة أعوام ويتم قبول الطلاب ممن يصغر سنهم عن سته سنوات ب 90 يوم فقط، إلا أن يجب أن يكون سن الطالب بحد أقصى 11 سنة.
- يمكن لولي الأمر أن يتعرف على جميع البيانات الخاصة بتسجيل في نظام نور من خلال دخول ولي الأمر على موقع وزارة التربية والتعليم بالسعودية.
- بعد أن تنتهي من تسجيل الطالب على منصة نظام نور يجب القيام بكشف طبي في إحدى مراكز الرعاية في المملكة، حيث يجب أن يكون محل إقامة الطالب حول المدرسة التي يرغب في أن ينضم إليها ويتم إثبات ذلك من خلال صورة عقد الإيجار أو عقود الملك للمنزل.
- يجب تقديم مستند رسمي لسجل الأسرة التي ينتمي إليها الطالب فضلا عن بعض الوثائق الرسمية الخاصة بالطالب وولي الأمر فضلا عن كراسة التطعيمات.
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