نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف برنامج العمل عن بُعد | منصة العمل عن بُعد في المقال التالي
عمر شويل - جدة برنامج العمل عن بعد، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها، عدد من الوظائف الشاغرة، التي يمكن التقديم بها لعدد من المؤهلات المختلفة، من أجل العمل في جميع التخصصات وفقا للتفاصيل الخاصة بكل وظيفة، ويهدف برنامج العمل عن بعد إلى سد الفجوة بين أصحاب الأعمال وبين الأفراد الباحثين عن العمل، الذين تحول عدة معوقات بينهم وبين حصولهم على فرص عمل مناسبة برواتب مميزة، ويوفر البرنامج فرصة الحصول علي عمل وحل مشكلة المواصلات والبعد الجغرافي الخاصة بكل فرد، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج العمل عن بعد.
برنامج العمل عن بعد تسجيل حساب
يستطيع جميع الأفراد في المملكة العربية السعودية تسجيل حساب جديد في برنامج العمل عن بعد، من أجل الحصول علي الوظيفة المناسبة التي يبحث عنها كل فرد، وفيما يلي خطوات تسجيل الحساب:
- يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: العمل عن بعد.
- الضغط علي تبويب (حساب جديد).
- تحديد التسجيل سواء كان (حساب عامل عن بعد أو حساب مزود خدمة أو حساب صاحب عمل).
- اختيار الحساب الخاص بكل مستفيد.
- الضغط علي تبويب (انضم الآن).
- تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات مثل (البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، التاريخ، المدينة، رقم الجوال، كلمة المرور).
- الموافقة علي شروط وأحكام التسجيل في منصة العمل عن بعد.
- الضغط علي تأكيد التسجيل.
الاستعلام عن وظائف برنامج العمل عن بعد
يستطيع جميع الأفراد البحث عن الوظائف الخالية في برنامج العمل عن بعد، سواء كان المستعلم باحث عن عمل أو صاحب عمل، ويتم الاستعلام عن الوظائف الشاغرة بهذه الخطوات:
- الدخول إلى برنامج عن بُعد من الرابط الآتي/ تسجيل دخول.
- الضغط علي تسجيل دخول.
- إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهوية في المكان المخصص لذلك.
- إدخال كلمة المرور.
- الضغط علي تبويب (الوظائف) من أعلي قائمة خدمات الموقع.
- سوف تقوم المنصة بالتحويل إلى صفحة أخري تتضمن جميع الوظائف الخالية في المنصة والمتاح التقديم بها.
- يختار كل شخص تخصص العمل المناسب له.
- التعرف علي متطلبات الوظيفة والمهام المطلوبة للتقديم.
- الضغط علي التقديم في الوظيفة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
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