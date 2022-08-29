نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ لأصحاب معاش الضمان ومحدودي الدخل في المقال التالي
عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة من أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف البرنامج المواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل، وخلال سنوات طويلة قدم البرنامج دعم مالي يقدر بمليارات الريالات السعودية لدعم الأسر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها الضرورية، ويتم الاختيار بكل حيادية وموضوعية حتى يصل هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، كما يتم الاختيار وفق قواعد وشروط معينة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط استحقاقها.
موعد إيداع المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢
مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي ليس لها توقيت معين للصرف، لأنها تصدر في أي وقت خلال العام لأنها ليست شهرية، كما يصدر بصرفها مرسوم أو أمر ملكي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، أو من خلال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات لم يتم صرفها، ويأمل الكثيرين من المواطنين السعوديين بصرفها خلال الفترة القادمة لأنها تلبي احتياجاتهم اليومية الضرورية.
طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة
يستطيع أي مواطن سعودي أن يستعلم عن المساعدة المقطوعة من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-
- الدخول على الموقع الرسمي الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.
- إدخال رقم السجل المدني السعودي.
- إدخال رقم الطلب الخاص بالشخص المستفيد.
- تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر على الشاشة.
- الضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر أمامنا جميع بيانات المستفيد.
شروط المساعدة المقطوعة
هناك العديد من الشروط التي قام الضمان الاجتماعي السعودي بوضعها لكي يصل الدعم المالي لمستحقيه وهى كما يأتي:-
- أن يكون المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.
- لا يزيد الدخل عن الحد المانع لصرف المساعدات المقطوعة.
- يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن ٣٥ عاماً أثناء التقديم عليها.
- لا يزيد الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد الأعزب عن ٣٠٠٠ ريال سعودي، كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتزوج ويعول أسرة عن ٨٦٧٠ ريال سعودي.
- تصرف المساعدة المقطوعة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب الدخل الشهري المنخفض.
- تكون الأولوية في صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لأصحاب السبق في التقديم عليها، حيث يتم ترتيبهم على قوائم الانتظار.
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