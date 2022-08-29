نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ورابط التسجيل في الضمان ومتى صرف الدفعة ال9 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444 وموعد صرف راتب الضمان المطور الجديد لهذا الشهر صفر 1444 راتب شهر ديسمبر 2022 هو من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، لذلك نقدم لكم هذا المقال الإخباري عبر موقعكم المفضل ثقفني والذي سوف نتناول فيه بالتفصيل موعد نزول الضمان صفر 1444، وما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط التسجيل في الضمان المطور، ويعد برنامج الضمان من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تحرص المملكة العربية السعودية على تقديمها للفرد والأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة، بهدف تقليل والحد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية بسبب ارتفاع الأسعار العالمي، وتقدم المملكة العديد من برامج الدعم المختلفة ومن أهم هذه البرامج برنامج حساب المواطن، والذي تم إعادة فتح التسجيل فيه من جديد بقرار من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

حتى يكون المواطن مؤهل ومستحق لدعم الضمان الاجتماعي يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط اللازمة والمطلوبة وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم يتخطى الحد الأدنى المحتسب للضمان الاجتماعي.

ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.

تقديم جميع المستندات المطلوبة والتسجيل الإلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التسجيل في منصات العمل المعتمدة والبحث الجاد عن فرصة عمل بالنسبة للشباب القادر على العمل.

ألا يكون المتقدم مالكاً لأصول ذات قيمة عالية أو لديه سجل تجاري.

رابط التسجيل في الضمان المطور

حتى يتمكن المتقدم من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يجب عليه اتباع الخطوات القادمة.

الخطوة الأولى:- الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

الخطوة الثانية:- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على زر تسجيل الدخول.

ثالث الخطوات إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعاً:- يتم التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

متى نزول الضمان لشهر سبتمبر 2022

يتم صرف راتب الضمان المطور في اليوم الأول من كل شهر ميلادي إذا لم يصادف عطلة رسمية في المملكة. لذلك فإن موعد صرف الضمان لشهر صفر 1444 هو يوم الخميس بتاريخ 05\01\1444 الموافق 01\09\2022.