نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 1444 وطريقة التجديد والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد رخصة القيادة السعودية، قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالعمل علي تسهيل اجراءات تجديد رخصة القيادة للسعودين والمقيمين الوافدين علي الأراضي السعودية، وذلك لتوفير الوقت والجهد حيث يكون التجديد عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر موقع منصة أبشر المسئول عن جميع الخدمات المرورية وبالخصوص تجديد رخصة القيادة ليتم ذلك من خلال المنزل بكل سهولة، لذلك يسعى الكثير من الوافدين المقيمين بالسعودية لتجديد رخصة القيادة عند فور انتهائها لتجنب الغرامات المالية، حيث من المعروف فور انتهاء الرخصة يكون هناك فترة سماح مدتها شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة وفي حالة التأخر عن تجديد الرخصة يتم التعرض للغرامة المالية.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 1444

هناك شروط أعلنت عنها وزارة الداخلية يجب توافرها لتجديد رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية حيث تكون الشروط علي النحو التالي:

يلزم اختيار عدد سنوات التراخيص وتسديد المبلغ المالي المطلوب كما يلي، (تجديد رخصة لمدة عامين دفع 80 ريال سعودي، أما تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات يتم دفع 200 ريال سعودي، والمدة التي تصل إلى عشر سنوات يلزم دفع مبلغ 400 ريال سعودي).

يجب التأكد من دفع كافة الرسوم المالية المطلوبة بتجديد الرخصة والمخالفات المرورية أن وجدت.

القيام بإرسال الصورة الشخصية إلى مكتب الأحوال المدنية للمواطنين السعودين أو لمصلحة الجوازات للأشخاص الغير سعودين المقيمين بالسعودية.

علينا بملأ نموذج تجديد الرخصة بالبيانات الصحيحة.

بالبيانات الصحيحة. يجب دفع غرامة مالية قدرها 100 ريال سعودي في حالة عدم القيام بمراجعة أي فرع من فروع المرور للحصول علي الرخصة الجديدة وقد يكون ذلك في حالة إذا تجاوزت الأسبوع المحدد لتسليمها الذي يتم حسابة من يوم بدء تجديد الرخصة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور.

يشترط المدة المتبقية في رخصة القيادة القديمة تكون أقل من ثلاث اشهر.

القديمة تكون أقل من ثلاث اشهر. يجب أن تكون بصمة المقيم بالسعودية مسجلة بوزارة الداخلية السعودية.

الرخصة التي يتم تجديها تكون تابعة لشخص مازال علي قيد الحياة.

مراعاة رخصة الإقامة للأشخاص المقيمين بالسعودية أن تكون سارية الصلاحية.

لابد من اجتياز الكشف الطبي بخصوص تجديد الرخصة.

طريقة تجديد الرخصة العمومي

الذهاب إلي بوابة أبشر الإلكترونية من خلال absher.sa.

الإلكترونية من خلال اختيار خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية المعروضة أمامك في الموقع.

تحديد خدمة تجديد رخصة القيادة .

. القيام بالضغط علي رخصة القيادة الخاصة وتحديد المدة عامين أو خمس أعوام أو عشر أعوام.

النقر علي كلمة تجديد.

سوف يتم تجديد الرخصة بكل سهولة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة للمقيمين