نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك العقاري من بنك الرياض احصل عليه مع سهولة في الإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم معكم على شروط وخطوات الحصول على التمويل العقاري من بنك الرياض، بنك الرياض هو واحد من أكبر والبنوك والمؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط ،ويقدم عدد كبير من الخدمات المصرفية والاستثمارية سواء للأفراد أو الشركات وذلك مع توظيف ما يملكه من قاعدة رأسمالية قوية وخبرات عريقة تؤهله للقيام بدور ريادي في المجال التمويلى داخل المملكة العربية السعودية

هذا وقد احتل بنك الرياض دور رائد في التمويل والتنظيم والمشاركة في القروض المشتركة مع كل من قطاعات النفط والبتروكيماويات إلى جانب مشاريع كبيرة في البنية الأساسية للمملكة فضلا عن ما يقدمه من خدمات مصرفية للأفراد وحلول مصممة على تلبية الإحتياجات والمطالب التي يتطلع إليها أفراد الشرائح الإقتصادية المختلفة.

شروط التمويل العقاري من بنك الرياض

وقد أطلق بنك الرياض حملة كبرى بعنوان” سهلناها لحلول التمويل العقاري” والذي يمكن عملاؤه من خلال هذه الحملة من العديد من الفرص والمميزات والحلول التنافسية للتمويل العقاري سواء للعقارات قيد الإنشاء أو العقارات مكتملة البناء وأيضا للأراضي ، إلى جانب أن هذا التمويل مدعوم وميسر بالشراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

يقدم التمويل العقاري للمواطنين السعوديين فقط.

الحد الأدنى للحصول على التمويل أن يكون الراتب أعلى من 5000 ريال سعودي.

قرض التمويل المتاح للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في القطاع البنوك.

حتى يتم الحصول على التمويل يجب تحويل الراتب ولا يستثنى من ذلك إلا العاملين فيه البنوك الأخرى.

مميزات التمويل العقاري من بنك الرياض

ويمتاز التمويل العقاري من بنك الرياض أنه مقدم للعاملين والمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء ويصل قيمة التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن التضامن بين أفراد الأسرة الواحدة كما يحق للعميل إضافة أو إلغاء أى متضامن.

كما يمكن بنك الرياض جميع العملاء من الحصول على تمويل شخصي من لديه مع سهولة في الإجراءات، حيث يوفر البنك عدة مزايا على برامج التمويل التي تفيد المواطن وتمكنه من الحصول على التمويل دون شروط معقدة، ومن تلك المميزات لا يشترط بنك الرياض تحويل راتب من جهة العمل تلك الميزة التي لن تجدها في البنوك الاخري حيث يسعي دوما البنك على تقديم يد العون المواطنين عن طريق تسهيل الاشتراطات الواجب توافرها حال العزم على تمويل.

افضل برامج تمويل من بنك الرياض للحصول على تمويل شخصي وعقاري

يعتبر بنك الرياض من افضل البنوك المتواجدة على اراضي المملكة السعودية كما اسلفنا سابقا، فيتيح البنك مزايا متعددة للعملاء، ويمكن للعميل والمواطن الحصول على تمويل من لدي بنك الرياض سواء التمويل العقاري أو التمويل الشخصي، وذلك عن طريق تحضير الاوراق المطلوب توافرها .