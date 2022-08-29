نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد ومتبرع 1444 عبر البوابة الإلكترونية ehsan.sa وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، تعتبر منصة إحسان الخيرية من أشهر وأكبر المنصات والجمعيات الإلكترونية الخيرية التي تسعى على تحقيق أهدافها وهو تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية في المملكة من أجل توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة من الأسر السعودية و الذين يعانون من الدخل المنخفض، كما تقدم المنصة مجموعة كبيرة جداً من الخدمات التي تساعد جميع المواطنين فمن خلالها يستطيع المواطن السعودي التواصل مع الأسر المحتاجة بشكل مباشر و مساعدتهم، كما أن هناك الكثير من الخدمات الاجتماعية العامة التي تقدمها المنصة مثل عمل حملات للتبرعات، كما أنها تعد من المنصات الحكومية التابعة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك هناك الكثير من الأسر السعودية المحتاجة التي تتوجه بطلب مساعدة من المنصة من أجل الاستفادة والحصول على مساعدة وسنقدم لكم هذا بالخطوات.

ما هي طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444

لكي تتمكن من التواصل مع منصة إحسان الخيرية لابد أن تكون مسجل على الموقع الرسمي إلكتروني سواء لطلب مساعدة مالية أو تسديد الديون، وخطوات التسجيل هي:

أولا قم بالتوجه إلى موقع إحسان الخيرية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد كمستفيد.

سيتم انتقالك الى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخالها (الاسم الرباعي، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية، العنوان، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور).

التأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على استكمال الطلب.

قم بإستكمال إدخال البيانات.

ثم الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444

لكي يتم قبول طلب التسجيل والحصول على تبرع من منصة إحسان والاشتراك في كفالة اليتم لابد من توافر بعض الشروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

امتلاك المتقدم رقم جوال سعودي.

أن تكون إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

لا يسمح بتقديم طلب مساعدة من منصة الأحسان خارج المملكة.

أن يكون لدي المتقدم بريد إلكتروني ساري لكي يتم تفعيل طلب التسجيل.

ما هي طريقة التسجيل في منصة إحسان كمتبرع 1444؟

يمكنك من خلال منصة الأحسان الخيرية التبرع إلى الأسر المحتاجة و محدودة الدخل والفقير من خلال منصة الأحسان، وطريقة التبرع هي: