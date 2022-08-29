انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تصدر قرار مفاجئ بشأن إلغاء دفتر تحضير المعلم .. هل ستعود الدراسة عن بعد ؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اصدرا قرار هان بإلغاء العمل بالتحضير الورقي بدءاً من هذه السنة الدراسية، واعتمدت التحضير الإلكتروني بديلا عنه، وذلك من خلال منصة مدرستي

وأبلغت الوزارة منسوبيها في إدارات التعليم بمناطق المملكة المختلفة باعتماد التحضير إلكترونيًا من خلال منصة مدرستي وتمكين المعلمين والمعلمات من إعداد الدروس عبرها بدلا عن الإعداد والتحضير الكتابي، واكدت على ضرورة متابعته من قبل مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع التطوير الكبير الذي شهدته منصة مدرستي أخيرا الذي سيساعد المعلمين والمعلمات على إعداد دروسهم بشكل أفضل وتحديد الاستراتيجيات والأنشطة والوسائل وعمليات التقويم.