انت الان تتابع خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية .. و جدول المخالفات المرورية الجديدة في السعودية والان مع التفاصيل

خطوات وطريقة معرفة المخالفات المرورية عن طريق الجوال: يقوم المواطن بطلب رقم 989 من الجوال الخاص به.

ثم يقوم بالضغط على رقم 1 للإستعلام عن السيارة ثم يقوم بالضغط مرة أخرى على رقم 1 للإستعلام عن المخالفات المرورية.

يدخل المواطن رقم الهوية الوطنية ثم يقوم بالضغط على زر المربع في الهاتف.

بعد ذلك سيتم الرد بجميع المخالفات الموجودة على السيارة.

ويمكن الإتصال على الرقم 1292888 للتعرف من خلاله أيضا على المخالفات المرورية. جدول المخالفات المرورية التي تبدأ من 500 ريال سعودي ولا تزيد عن 900 ريال سعودي: مخالفة قيادة السيارة قبل الحصول على رخصة قيادة.

مخالفة سير السيارة بدون لوحة خلفية مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

مخالفة قيادة السيارة بالإتجاه المعاكس لحركة السير.

مخالفة المراوغة بسرعة بين السيارات على الطريق العام.

مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلو متر في الساعة.

مخالفة التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.

مخالفة عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة.

مخالفة عدم الوقوف تماما عند إشارة قف.

مخالفة عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفا تاما عند الإشارة.

مخالفة عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات.

مخالفة عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية.

مخالفة قيادة المركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة.

مخالفة عدم إستخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا.

مخالفة قيادة السيارة داخل الأنفاق بدون إضاءة. رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم في السطور القادمة خطوات معرفة المخالفات المرورية بالتفصيل مع المبالغ التي يجب سدادها من خلال منصة أبشر absher وذلك عن طريق رقم الجوال برسالة نصية فيها طريقة السداد للمخالفات المرورية وخطوات معرفتها