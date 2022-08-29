انت الان تتابع خبر موعد الطابور الصباحي 1444 في السعودية.. العام الدراسي الجديد خلاص بدء والان مع التفاصيل

موعد الطابور الصباحي 1444 في السعودية بالمدارس

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم بالإعلان عن موعد الطابور الصباحي 1444 في السعودية، وذلك يأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وهو من الأمور الهامة التي يحرص جميع أولياء الأمور والطلاب على المواظبة عليها لأن الطابور يعمل على تعليمهم الإلتزام.

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن ساعات الدوام لكل الطلاب، وسوف يكون الطابور من الساعة الـ 7 صباحاً، ويستمر اليوم الدراسي للساعة الـ 12 ظهراً، وعملت الوزارة على صدور جدول خاص بالتقويم الدراسي المعتمد لبدء عام 1444 وهو الذي يتم تحديد فيه كل الإجازات الرسمية طوال العام الدراسي، والنظام الخاص بالإجازات وهو المتبع في الفصول الدراسية الـ 3 على حسب ما يتم اتباعه في النظام الجديد.

بدء العام الدراسي الجديد

وبدأ العام الدراسي الجديد أمس الأحد 28 أغسطس 2022، وعاد جميع الطلاب إلى مقاعدهم مرة أخرى بعد 3 شهور من إجازة الصيف والاستمتاع بالعطلة، وحالياً يتم استقبال العام الدراسي الجديد.