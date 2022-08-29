انت الان تتابع خبر ارخص سيارات مستعملة في المملكة السعودية.. لكل اللي عايز بتبدأ من 8 آلاف ريال والان مع التفاصيل

ارخص سيارات مستعملة في المملكة السعودية بحالة جيدة

رياض - احمد صلاح - يوجد في السوق السعودي الكثير من السيارات المستعملة التي تكون بحالة جيدة، وهي التي تعد من الخيارات الهامة والضرورية لكل محدودي ومتوسطي الدخل، وبشكل خاص مع ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في الفترة الأخيرة.

وسوف نقدم لكم الكثير من السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 8 آلاف ريال سعودي إلى 10 ’لاف ريال، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي.

سيارة شيفروليه إبيكا موديل 2008

وتعتبر سيارة شيفروليه إبيكا موديل 2008 من السيارات التي تحتوى على محرك رباعي الأسطوانات سعته 2000 سي سي، ويعمل على إنتاج قوة تصل لـ 145 حصانن وعزم أقصى للدوران يصل لـ 210 نيوتن متر، وهي أوتوماتيك ويبدأ سعرها من 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة كيا اوبريوس موديل 2008

ويتوفر في السيارة محرك 2000 سي سي مع ناقل حركة أتوماتيكي رباعي الأسطوانات وقوته تصل لـ 266 وعزم أقصى للدوران يصل لـ 353 نيوتن/ متر، وبها وسائد هوائية وأنظمة فرامل، وسعرها يبدأ من 8000 ريال سعودي على حسب حالتها.

سيارة هيونداي النترا موديل 2004

وتشمل سيارة هيونداي النترا موديل 2004 على محرك سعته 1600 سي سي 4 سلندر، وقوته تصل لـ 107 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران 146 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وهي بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أوتوماتيك من 4 سرعات وتعمل بالدفع الأمامي، وسعرها يصل لـ 8000 ريال سعودي.