انت الان تتابع خبر صور جنازة قتيل فندق المغرب.. أهله في السعودية شيعوا جثمانه ادعوله بالرحمة والان مع التفاصيل

صور جنازة قتيل فندق المغرب في السعودية

رياض - احمد صلاح - جنازة مهيبة في مدينة عرعر في شمال السعودية اليوم الأحد، وهي لتشييع جثمان المواطن السعودي الذي لقي مصرعه داخل أحد الفنادق في المغرب الأسبوع الماضي، وأدوا الصلاة عليه داخل جامع الملك عبد العزيز في حي الفيصلية ودفنه داخل مقابر عرعر العامة.

وتوفي موسي العنزلي بسبب قتله على يد العديد من حراس الأمن الذين يعملون في الفندق، وهو الذي كان يقيم فيه داخل مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وما زالت أسرته تتواصل مع السفارة السعودية بالمغرب، وذلك لمتابعة كل مجريات القضية، وأيضاً الكشف عن أسبابها، ويأتي هذا ظل وجود غموض حول تداعيات الحادث، وتسببت في وجود غضب كبير بين رواد السوشيال ميديا وطالبوا بحق موسى ومحاسبة الجناة.