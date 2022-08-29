منصة مدرستي تحضير الدروس للمعلمين 1444 عبر schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي تحضير الدروس للمعلمين 1444، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توجيه كافة الإدارات التعليمية للتنبيه على المعلمين والمعلمات، بتحضير الدروس اليومية عبر منصة مدرستي وليس كتابياً كما كان متبعاً، على أن تقوم الإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ويأتي هذا القرار ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة في رفع مستوي وكفاءة العمل بمختلف محافظات المملكة، ويتم من خلال هذا النظام وضع عناصر الدرس وتحديد مدي استيعاب المعلم له ليتم تدريسه للطلاب بصورة سهلة وبسيطة، وتعتبر المنصة هي الوسيلة المباشرة للربط بين الطالب والمعلم في النظام الإلكتروني، وقد أثيرت الشائعات بشأن حقيقة إيقاف منصة مدرستي عن العمل بعد العودة حضورياً للمدارس، وهذا ما نفته وزارة التعليم لما للمنصة من أهمية في أداء العديد من المهام، ونستعرض معكم التفاصيل وخطوات تحضير الدروس للمعلمين عبر المنصة.

خطوات تحضير المعلمين للدروس عبر منصة مدرستي

الدخول على الموقع الإلكتروني “schools.madrasati.sa” من حساب المعلم.

الضغط على قائمة جدول من الصفحة الرئيسية.

تحديد الدرس المراد تدريسه.

النقر على إعداد الدرس الآن.

الالتزام بالوقت المحدد للدخول على المنصة.

تحديد مسار الدرس.

اختيار نوع الدرس ثم الضغط على التالي.

يتم إضافة التخصيب للدرس بالنقر على إثراء.

كتابة اسم الإثراء والنوع والرابط ثم الضغط على حفظ.

الضغط على حفظ ثم خروج.

خطوات إعداد درس للمعلمين غير افتراضي عبر المنصة

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي.

ثم الدخول على جدول الدورة.

اختيار الفئة المطلوبة من الجدول.

النقر فوق إنشاء الدرس الآن.

اختيار مقرر الدراسة والفصل الدراسي.

تحديد الدرس المطلوب.

اختيار نوع الدرس غير افتراضي.

النقر فوق حفظ ثم التالي.

يتم كتابة ملاحظات الطلاب في الحقل المخصص لتعليمات المعلم.

منصة مدرستي

هي منصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم السعودية، أبان جائحة كورونا للتسهيل على الطلاب والمعلمين في استمرار العملية التعليمية، دون الحاجة للذهاب للمدارس حفاظاً على سلامة الجميع من العدوي، وبالفعل أثبتت المنصة نجاح كبير شهد له العالم، وحققت أهداف الوزارة في الخروج بالعملية التعليمية لبر الأمان دون خسائر، ومن أهم الخدمات التي قدمتها المنصة خلال الجائحة وما زالت تقدمها، التواصل بين المعلمين والطلاب وكذا أولياء الأمور لمتابعة الدروس، إضافة الواجبات اليومية ومتابعة حلها، الإعلان عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية، متابعة أولياء الأمور لمستوي أبنائهم التعليمي بالتواصل مع المعلمين بصفة دورية.