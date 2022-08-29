نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم دعم سكني وخطوات التسجيل بالتفصيل .. تعرف عليها الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة رقم دعم سكني 1444 وخطوات التقديم، أزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل كثير من المواطنين لمعرفة رقم الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة السعودية حتى يتمكن الجميع من معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بأداء الدعم السكني وأهم البرامج التي يتم تقديمها للمواطنين بعد توافق الشروط التي تم تحديدها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم رقم الدعم السكني وخطوات التقديم على الدعم السكني للإستفادة والشروط المطلوبة.
رقم دعم سكني 1444
قامت وزارة الإسكان بالمملكة السعودية بتوضيح أنه يمكن للجميع تقديم أي شكوى في حالة عدم نزول الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
- يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الرقم الموحد 199090 أو تقديم شكوى من خلال موقع الصندوق عبر الانترنت.
- يمكن أيضا مخاطبة لجنة التظلمات أو التواصل مع رقم صندوق التنمية العقارية على رقم 9 2 0 3 3 2 1.
خطوات التقديم على الدعم السكني
يمكنكم التقديم على الدعم السكني في المملكة السعودية من قبل وزارة الإسكان من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وتشمل الآتي،
- يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الإسكان بالمملكة عبر الانترنت.
- تقوم بالضغط على دعم سكني.
- وإذا كان لا يوجد لديك حساب تقوم بإنشاء حساب جديد من خلال إنشاء حساب جديد وإضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- تبدأ بتسجيل الدخول إلى سكن من خلال بوابة النفاذ الوطني.
- والضغط على البرنامج المحدد ورفع جميع المستندات المطلوبة وبعد الانتهاء سوف يتم الرد عليك سواء بالموافقة أو عدم الموافقة.
شروط التقديم على الدعم السكني
قامت وزارة الإسكان بتوضيح بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها لكي يتمكن أي شخص من الاستفادة من الدعم السكني وتشمل الآتي،
- يجب أن يكون هذا المتقدم متواجد في المملكة السعودية بشكل دائم وإلا يتواجد في دار الإيواء أو السجون التابعة للدولة.
- يجب عدم توافر سكن مناسب للشخص الذي يريد الحصول على الدعم السكني.
- عدم استفادة هذا الشخص من أي برامج الدعم التي يقدمها الصندوق العقاري بالمملكة السعودية.
- هذا الدعم متوفر فقط للمواطنين بالمملكة السعودية وزوج وزوجة وأبناء السعوديين.
- يجب ألا يقل عمرهم عن 25 عام والتقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالدعم السكني عبر الإنترنت.
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