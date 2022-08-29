رابط التسجيل في حساب المواطن 1444 تسجيل جديد حساب المواطن هنا رقم حساب المواطن

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 أصبح محل بحث كبير عبر محرك البحث الشهير جوجل، يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، والذي يستهدف الأفراد والأسر الأكثر فقراً والتي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر من الإصلاح الاقتصادي الموجود في المملكة، ويقدم البرنامج دعم يتخطى الثلاثة مليار ريال سعودي ويستفيد منه حوالي 10.9 مليون مستفيد وتابع ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الصرف، وجدير بالذكر أن التسجيل في البرنامج كان متوقفاً حتى أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أوامره بفتح باب التسجيل من جديد، لذلك نجد هناك عمليات بحث مكثفة الآن من قبل الراغبين في الحصول على الدعم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال رابط تسجيل حساب المواطن الجديد eservices.ca.gov.sa وكذلك طريقة التسجيل وشروط الاستحقاق.

رابط التسجيل في حساب المواطن

التسجيل في البرنامج يكون إلكترونياً من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:-

الدخول على رابط البرنامج من خلال شبكة الانترنت وعبر محرك البحث جوجل ca.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على “تسجيل الدخول”.

إدخال جميع البيانات بشكل صحيح وإضافة كل المستندات المطلوبة والضغط على “تقديم الطلب”.

من المقرر أن تقوم اللجنة المختصة بفحص الطلب وفي حال تم التأكد من صحة البيانات وتوافر شروط الاستحقاق سوف يتم إرسال رسالة نصية تفيد بقبول الطلب ومن ثَمَّ الحصول على الدعم في الشهر التالي مباشرةً.

تسجيل جديد حساب المواطن 1444

يشترط البرنامج للحصول على الدعم الشروط التالية:- يجب أن تتحقق معايير الاستحقاق المطلوبة وهي معيار عدد وأعمار أفراد الأسرة. وكذلك معيار مجموع الدخل الشهري. كما يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية ومن حاملي بطاقات التنقل.

رقم حساب المواطن

ازداد البحث بشكلٍ كبير عن طريقة وكيفية التواصل مع البرنامج. وفي الحقيقة يتم التواصل بطرق عديدة. أهم هذه الطرق من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج ca.gov.sa. أو من خلال مركز الاتصال (19912) ومن خلال خدمة صوتك مسموع.

سؤال وجواب

ما هو الإجراء المتبع في حال كانت الأهلية “غير مستحق”؟

– إذا ظهرت نتائج الأهلية وكانت غير مستحق يجب البحث عن سبب عدم الاستحقاق. فإذا كان بسبب تحديث البيانات قم بتحديثها. وإذا كان بسبب نقص في المستندات قم بإضافة المستندات المطلوبة.

ما المدة التي يتم فيها تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية؟

– 90 يوم من تاريخ صدور النتائج.

ما المقصود بالفرد المستقل؟

– هو كل شخص يبلغ سن 18 عام أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.