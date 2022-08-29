التضامن تعلن وظائف خالية للمحاسبين في السعودية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مراجعين حسابات داخليه للعمل في المملكه العربيه السعودية:
اسم الشركة شركه نسيم الاخوه
مقر العمل الرياض – المملكة العربية السعودية
العمالة المطلوبة 8
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 21 – 45 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
للعمل فورا مراجعين حسابات داخليه للعمل في مكتب استشاري هندسية.
محلل مالى و دراسة جدوى
اسم الشركة مجموعة بى اس اس
مقر العمل بنى سويف – بني سويف
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-15 سنة خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 60 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 3000 – 4000 جنيه مصري
اعداد وتحليل الدراسات المالية.
تطوير النماذج المالية من خلال القياس وتحليل العملية
تحليل وتقديم تقرير عن الوضع المالي الحالي
استكشاف خيارات الاستثمار وتقديم المخاطر والفرص المتاحة.
المشاركة في وضع الميزانية للإدارات والمشاريع