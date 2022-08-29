نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي صرف الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444 سبتمبر 2022 للمستفيدين ومن هم الفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 2022 دفعة شهر سبتمبر لسنة 2022 الجديد وهو من أكثر المواضيع بحثًا عبر الإنترنت، حيث قامت الوزارة بعمل ما يسمى بخدمة الضمان الاجتماعي خاصة للأسر الفقير والأشخاص التي لم تعد في مقدرتها العمل للحصول على معاش شهري ولكن وفقًا لبعض الشروط التي صُنفت بشروط استحقاق المواطنين لخدمة الضمان وسنوضح لكم كيفية التقديم على الضمان المطور 1444.

صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2022



أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن موعد صرف الضمان من كل شهر ميلادي يأتي في بداية الشهر، ومن المقرر أن صرف الضمان لشهر سبتمبر 2022 يصرف المعاش للمستفيدين كل أول شهر وذلك إذا لم يكن هناك أي عطلات رسمية تصادف يوم الصرف فيتم تقديمه أو تأخيره يوم واحد.

الفئات المستحقة لخدمة الضمان الاجتماعي السعودية

حددت وزارة التنمية البشرية الفئات المستحقة لحصولها على الدعم ومعاش الضمان وجاءت الفئات كالآتي:-

المرأة الأرملة أو المطلقة.

الأشخاص الذين تجاوزن أعمارهم عمر الـ 60 عامًا.

المواطنين الذين لم يعد في مقدرتهم ممارسة العمل بشكل طبيعي بسبب ظروف صحية.

الأسر التي ليس لديها أي دخل وتخطت مرحلة الفقر.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



كما حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كل مواطن أو أسرة متقدمة للحصول على المعاش وهي:-