راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 كيف استعلم وما هى شروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة تعد كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور من خلال السجل المدني هو من المواضيع التي تهم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، يعد برنامج الضمان الاجتماعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المادية والصحية والتعليمية ومساعدة المحتاجين وفقًا لنظرة السعودية 2030 المستقبلية التي تسعى إلى التطور والتقدم بالدولة وتخليصها من الفقر والحاجة.
خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444هـ
- قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني الرسمي.
- ثم ادخل على صفحة الاستعلامات بالنقر على أيقونة “الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطوّر”.
- اكتب رقم السجل المدني الخاص بك ثم اكتب رقم الضمان واكتب الرقم الظاهر أمامك بشكل صحيح فهو رقم التحقق البشري.
- وأخيرًا قم بالنقر على زر “عرض” وسيتم عرض قيمة راتب ضمانك الاجتماعي في حالة قبول الطلب فقط أما في حالة الرفض تظهر أنه تم رفض الطلب.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ
ومن أهم الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية لاستحقاق معاش الضمان ما يلي:-
- كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين لديهم عجز كلي أو جزئي من جنسية غير سعودية ولكن يجب أن يكون لديهم بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
- عدم امتلاك المستفيد أي أصول عريقة وعقارات سكنية وقطع أراضي سكنية خاصة بهم ويجب أن يكونوا من محدودي الدخل.
- راتب المتقدم الشهري يجب ألا يزيد عن الحد الأدنى وهو 1100 ريال سعودي وبالنسبة إلى كل فرد من أفراد الأسرة فيجب ألا يزيد عن 550 ريال سعودي.
- عدم استفادة المتقدم على المساعدة من أي مساعدة تابعة لأي دار من دور الإيواء التي ترعاها المملكة العربية السعودية.
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