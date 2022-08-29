نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 كيف استعلم وما هى شروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور من خلال السجل المدني هو من المواضيع التي تهم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، يعد برنامج الضمان الاجتماعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المادية والصحية والتعليمية ومساعدة المحتاجين وفقًا لنظرة السعودية 2030 المستقبلية التي تسعى إلى التطور والتقدم بالدولة وتخليصها من الفقر والحاجة.

خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444هـ

قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني الرسمي.

السعودية الإلكتروني الرسمي. ثم ادخل على صفحة الاستعلامات بالنقر على أيقونة “الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطوّر”.

اكتب رقم السجل المدني الخاص بك ثم اكتب رقم الضمان واكتب الرقم الظاهر أمامك بشكل صحيح فهو رقم التحقق البشري.

وأخيرًا قم بالنقر على زر “عرض” وسيتم عرض قيمة راتب ضمانك الاجتماعي في حالة قبول الطلب فقط أما في حالة الرفض تظهر أنه تم رفض الطلب.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ

ومن أهم الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية لاستحقاق معاش الضمان ما يلي:-