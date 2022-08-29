نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الاجتماعي وكيفية الاعتراضات على صرف الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائلون الكثيرون عن المعاشات واي اخبار جديده بخصوص هذا الموضوع، وذلك لأنه يساعد الكثير منهم على تخفيف أعباء الحياة حيث انها يمكن ان تساعد في تسديد ديون ومصاريف المنزل والحياة اليومية، كما أن هناك بعض الأشخاص الجدد الذين يتسائلون عن كيفية التسجيل في هذا الموضوع لكي يتم قبول الطلب والبدء في استلام المعاش، وعبر المقال التالي سنوضح لكم كافة التفاصيل، فتابعوا.

الضمان الاجتماعي وميعاد صرفه ونزوله

هذا بالاضافه الي ان هناك بعض المواطنين يكون لديهم تساؤل حول امكانية الاعتراض، وهناك فئات محددة تكون مستحقة هذا المعاش مثل العاطلين عن العمل او كبار السن والمطلقات، هذا البرنامج تم تنظيمه من قبل وزارة الموارد البشريه وكذلك التنمية الاجتماعية، وفيما يلي سوف نقوم بذكر بعض الاشتراطات التي يجب أن تكون متوفرة لكي يتم قبول طلب المعاش وهذه الشروط كالتالي:

ان تكون جنسية المتقدم بطلب المعاش سعودي الجنسيه وأصوله من أصل سعودي وكذلك نشأته.

يجب أن لا تكون له اي اصول عاليه او ذات قيمه وقامه.

أن لا يكون المتقدم للطلب مقيم في اي مركز للإيواء.

أن لا يكون من اي منطقه اخري خارج المملكه العربيه السعوديه بل يجب أن يكون في حدودها فقط.

يتم استثناء وقبول المرأه الارمله والمطلقه والغير سعودية ولكن لديها أبناء سعوديين.

ويتم استثناء المرأه الارمله والمطلقه السعودية والتي لديها أبناء غير سعوديين.

الأشخاص صاحبي الاعاقات او الارامل والايتام يتم استثنائهم.

ومن أهم الشروط التي ذكر أنه من المهم أن تتوفر هي شروط تتعلق بالعمل أي شروط مالية وفيها ذكر أنه لكي يتم قبول الطلب للحصول على المعاش يجب ان يكون دخل الفرد أقل من 550 للفرد و 1100 للعائلة.

كما يجب أن تتوفر باقي الشروط وهي المتعلقة بتقديم باقي الخدمات الصحيه والتعليميه للأبناء.

الاعتراضات على صرف الضمان الاجتماعي

كما قد ذكر فانه اذا لم تتوفر الشروط السابق ذكرها فسوف يتم رفض الطلب لصرف المعاش، وبناءً على ذلك يمكن تقديم طلبات اعتراض عن طريق الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، يتم وقف صرف المعاش إذا كانت البيانات المقدمة خاطئة أو غير صحيحة، او اذا كانت البيانات المطلوبة على الموقع غير مُحدثه.