نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية توضح شروط إعفاء بنك التسليف 1444 والفئات المستحقة من اعفاء القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم شروط وخطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف 1444هـ – 2022م المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث أن البنك يقوم بعمل إعفاءات مقدمة لبعض الفئات المجتمعية التي تم تحديدها والتي وُجد أنها مستحقة بشكل كبير إلى الإعفاءات لتخفيف وطأة الحياة عليهم فالحياة صعبة بما فيه الكفاية، وكانت هذه خدمة عظيمة قدمتها الحكومة السعودية إلى مواطنيها ولذلك يزداد البحث عنها بشكل كبير جدًا. الفئات المستحقة لإعفاء بنك التسليف 1444هـ – 2022م كبار السن الذين ليس في قدرتهم العمل وكسب المال لسداد باقي الأقساط.

الأشخاص التي أصيبت بأي عجز أو إعاقة كلية أو جزئية تمنعهم من العمل.

الشخص الذي فقد عمله إثر انتشار عدوى فيروس كورونا بسبب غلق الشركة أو فصله من العمل.

في حالة وفاة الشخص المقترض يتم إعفاء أسرته من سداد القروض.

وكذلك الشخص الذي حصل على القرض لعمل مشروع ما ولم يحقق المشروع الربح المطلوب والمتوقع. شروط الحصول على إعفاءات بنك التنمية الاجتماعي يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الإعفاء سعودي الجنسية حيث أن القرض لا يُقدم إلا إلى المواطنين السعوديين.

عمر الشخص المتقدم على الحصول على الإعفاء يجب ألا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام حيث أنه يجب التقديم قبل سن التقاعد.

يشترط أن تكون مدة حصولك على القرض الخاص بترميم المنزل أقل من خمس سنوات.

راتب المتقدم الشهري يجب ألا يقل عن ألفي ريال سعودي كحد أقصى. خطوات الاستعلام عن إعفاءات بنك التسليف ادخل على رابط موقع وزارة المالية السعودية الإلكتروني الرسمي.

من الصفحة الرئيسية انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومنها انقر على زر “الاستعلام عن الإعفاءات”.

قم بالموافقة على قبول ومعايير الموقع بخصوص الإعفاءات المقدمة من البنك واقرأها جيدًا.

حدد نوع الإعفاء الذي قدمت عليه طلب وسيتم عرض صفحة كبيرة أمامك تحتوي على الإعفاءات.

قد تجد اسمك في قائمة المعفيين من سداد القروض ويتم إعلامك بذلك.

وفي حالة رفض طلب الإعفاء يتم إعلامك بذلك أيضًا مع تحديد سبب رفض طلب الإعفاء.

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