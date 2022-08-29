نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية واستعلام أسماء مستفيدي الإسكان في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية، والذي قد أتاح موقع سكنى الإلكتروني التي يتبع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع أي شخص الاستعلام عن أسماء مستفيدي الدعم السكنى حيث أن وزارة الإسكان بالمملكة قامت بطرح كل التفاصيل الخاصة من برنامج سكنى، ودائما ما تقوم وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنميه العقاري في تقديم برامج دعم للأسر محدودة الدخل للحصول على سكن خاص بها، والعمل على زيادة خيارات الوحدات السكنية التي تمنح للمواطنين المستفيدين من الدعم السكنى لتتناسب مع جميع الرغبات لمستفيدي سكنى sakani، وقد تعودنا من خلال موقع ثقفني أن نتعرف على اخر أخبار أسماء مستفيدي الإسكان وتفاصيل برنامج سكنى.

وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية

من المعروف أن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تم أنشاؤها في عام 1432 هجريا، وهى الوزارة الوحيدة داخل الحكومة السعودية المعنية بجميع الخدمات والبرامج السكنية والقوانين التي تخص الأراضي الوحدات السكنية و إعلانات وزارة الإسكان، ومن اهم أهدافها هي رفع نسبة امتلاك الوحدات السكنية لجميع أبناء المملكة بنسبة تتجاوز 70%، وهى المسؤولة عن أسماء المقبولين في الإسكان وأيضا تهدف إلى تطوير المساكن العشوائية وتغيرها بوحدات سكنيه مناسبه، وأيضا توفير مساكن للشباب السعودي وأهداف سكنيه اخرى، واليكم طريقة وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية أو السجل المدني.

طريقة الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية

أولا عليك الدخول مباشرة إلى موقع سكنى الإلكتروني.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

و في حالة عدم امتلاك حساب قم بالضغط على حساب جديد.

بعدها قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك مثل اسمك ورقم الهوية والخ.

عقب الدخول على الموقع بعد تمام كل العمليات أعلاه والدخول على الصفحة الرئيسية، ومنها إلى الخدمات تستطيع الاستعلام على كل ما يخص برامج الإسكان.

طريقة تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية

أولاً يتم الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية.

بعد ذلك سوف يظهر لنا عدة روابط نقوم باختيار رابط الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة المواطنين وعلى الفور سوف صفحة جديدة بها الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بصندوق التنمية العقارية.

أخر خطوة نقوم باختيار تحديث البيانات الشخصية ونقوم الضغط عليها وإجراء التعديلات اللازمة .

الاستعلام عن طلب الإسكان 1444 برقم الهوية