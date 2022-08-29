نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وآلية الاستعداد للاختبار لعام 1444 هـ في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية عن البدء في فتح باب التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، في المملكة وهو الاختبار الذي يسمح للمعلم بالتدريس في المدارس الأهلية وباقي مدارس المملكة العربية السعودية، حيث ينقسم إلى نوعين النوع الأول هو اختبار عام والنوع الثاني هو اختبار تخصصي وبعد الحصول على تلك الرخصة يستطيع الشخص العمل في كافة مدارس المملكة .
بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وآلية الاستعداد للاختبار لعام 1444 هـ
يبدأ اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “العام”، وكذلك اختبار الرخصة المهنية “التخصصي”، للرجال، على أن يغلق باب التسجيل في الـ 8 من أكتوبر للعام الحالي، لتكون فترة اختبار الرخصة المهنية “العام” من 11 – 14 نوفمبر 2022، ويتكون اختبار الرخصة المهنية من جزئين، الأول وهو الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص.
التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هـ
- يتم تسجيل الدخول إلى نظام الرخص المهنية على الإنترنت
من الممكن التسجيل من خلال حسابكم لدى أبشر أو منصة النفاذ الوطني
- قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بكم من أجل تسجيل الدخول من اسم مستخدم وكلمة مرور
- سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفكم الجوال فيها كود التأكيد للتسجيل
- قم بكتابة كل المعلومات المطلوبة، ثم يتم إرسال طلبه.
آلية الاستعداد للاختبار
- الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمقرات الاختبار ومواعيده.
- ستصلك رسالة بتأكيد تسجيلك ورسالة أخرى برقم الجلوس لمقعدك.
- تأكد من إحضار الهوية الوطنية الخاصة بك.
- احرص على أن يكون حضورك في المكان واليوم والموعد الذي سجلت فيه لدخول الاختبار.
- توجه للمسؤول عن مجموعة الاختبار لمراجعة الأوراق والمستندات التي تحملها، والتأكد من انطباق شروط الاختبار عليك.
- يفضل عدم إحضار الجوال للاختبار.
- بعد اكتمال دخول المختبرين للقاعة ستوزع كراسات الأسئلة وبداخلها ورقة الإجابة، وهي استمارة تقرأ بالماسح الضوئي؛ لذا حافظ على سلامتها.
- قم بتعبئة الوجه الأول “صفحة المعلومات الشخصية” من الاستمارة، والوجه الثاني هو صفحة الإجابة، استمع جيدًا إلى تعليمات مشرف القاعة حول كيفية تعبئتها.
- يمكنك إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتيازل.
- لمزيد حول الإرشادات العامة قم بزيارة موقع تقويم التعليم عبر هذا الرابط.
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