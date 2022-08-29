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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية عن البدء في فتح باب التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، في المملكة وهو الاختبار الذي يسمح للمعلم بالتدريس في المدارس الأهلية وباقي مدارس المملكة العربية السعودية، حيث ينقسم إلى نوعين النوع الأول هو اختبار عام والنوع الثاني هو اختبار تخصصي وبعد الحصول على تلك الرخصة يستطيع الشخص العمل في كافة مدارس المملكة .

بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وآلية الاستعداد للاختبار لعام 1444 هـ

يبدأ اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “العام”، وكذلك اختبار الرخصة المهنية “التخصصي”، للرجال، على أن يغلق باب التسجيل في الـ 8 من أكتوبر للعام الحالي، لتكون فترة اختبار الرخصة المهنية “العام” من 11 – 14 نوفمبر 2022، ويتكون اختبار الرخصة المهنية من جزئين، الأول وهو الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هـ

يتم تسجيل الدخول إلى نظام الرخص المهنية على الإنترنت

من الممكن التسجيل من خلال حسابكم لدى أبشر أو منصة النفاذ الوطني

من الممكن التسجيل من خلال حسابكم لدى أبشر أو منصة النفاذ الوطني قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بكم من أجل تسجيل الدخول من اسم مستخدم وكلمة مرور

سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفكم الجوال فيها كود التأكيد للتسجيل

قم بكتابة كل المعلومات المطلوبة، ثم يتم إرسال طلبه.

آلية الاستعداد للاختبار