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عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات تتيح العديد من المساعدات للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة بالإضافة إلى تقديم المساعدات لمن هم خارج السعودية. حيث سارعت المؤسسة على تقديم دور فعال في العمل الإنساني وذلك منذ نشأتها.

حيث وفرت السكن الملائم للأرامل والمطلقات والمواطنين المستحقين للاستفادة من مزاياها. تسمح المؤسسة من تقديم الدعم تحت الامتثال بشروط وضوابط معينة تخضع لها الأرامل والمطلقات. ونوافيكم عبر السطور التالية رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمطلقات 1444.

مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية

من الجدير بالذكر أن مبادرات المؤسسة الخيرية تعود لمالكها الأساسي الأمير الوليد بن طلال. من الجدير بالذكر أن مؤسسة الوليد الخيرية لدعم الإنسانية العالمية توفر السكن للأرامل والمطلقات أو المواطنين المؤهلين ليتم قبولهم في منحة المؤسسة الخيرية. بالمثل توفير المؤسسة إمكانية الحصول على سكن عائلي أو سيارة مجانية لمن تنطبق عليهم الشروط.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال 1444

إذا كنت من الراغبين في الحصول على مساعدات الجمعية الخيرية للوليد بن طلال فيجب عليك الامتثال بشروط التسجيل التي وضعتها الجمعية الخيرية. والتي تضمنت التالي:

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للأسرة عن 3 آلاف ريال سعودي.

من الشروط الضرورية عدم امتلاك الراغب في التسجيل عقارات أو سيارة.

من الضروري التعهد والالتزام بعد الحصول على المساعدة بعدم بيع أو تأجير المسكن أو السيارة بعد الحصول عليها من المؤسسة.

عدم استيفاء المستفيد من دعم المؤسسة لشروط وزارة الإسكان السعودية.

يتم تقديم طلب المساعدة من أي من برامج الدعم التابعة لمؤسسة الوليد الخيرية مرة واحدة سواء كان منزل أو سيارة. ولا يجوز تقديم أكثر من طلب.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية 1444

نوضح من خلال موقع ثقفني الإخباري خطوات التسجيل في المؤسسة الخيرية لدعم المطلقات والأرامل. ولكن لن يقتصر الدعم على المطلقات والأرامل فقد تضمن أيضا مساعدة جميع الفئات التي تحتاج للمساعدات سواء مساعدة عينية أو مالية. ويجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

يجب تسجيل الدخول إلى رابط موقع الوليد بن طلال الرسمي.

قم بالضغط على تبويب “تسجيل جديد” من أعلى الصفحة الرئيسة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل (الاسم الكامل / رقم الهوية / عنوان البريد الإلكتروني).

قم بكتابة رقم الهاتف المحمول ثم اكتب كلمة مرور جديدة.

قم بالضغط على تبويب “تسجيل” بعد تأكيد رمز التحقق.

يجب الآن فتح حساب البريد الإلكتروني لتأكيد العملية وبعد ذلك سيتم قبول الحساب.

علاوة على ما سبق ذكره فقد يتم تقديم الدعم للمطلقات والأرامل من خلال برنامجين للأرامل والمطلقات برنامج الإسكان وبرنامج السيارة الخيرية لمساعدة أسر المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من مشاكل مالية أو اجتماعية. والتسجيل في المؤسسة الخيرية لدعم برنامج السيارة أو دعم الإسكان للأرامل والمطلقات والمواطنين المستحقين.