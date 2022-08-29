نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احول رصيد سوا برقم الهوية والتحويل لخط خارج المملكة بطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف احول رصيد سوا من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل عملاء شركة سوا، والتي تعتبر من أشهر الشركات داخل المملكة، فهذه الشركة تعمل على تقديم أفضل الخدمات الخاصة بتحويل الرصيد سواء كان المستلم خارج المملكة أو داخلها، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

كيف احول رصيد سوا

قامت شركة الاتصالات السعودية سوا بتوفير ميزة لعملائها تتيح لهم تحويل رصيد من سوا لسوا 2022 بشكل سريع دون استخدام رقم الهوية، وإليكم أبرز التفاصيل عن هذه الطريقة بالشكل الآتي:

يقوم العميل في البداية بإرسال رسالة نصية بها هذا الكود: *133* ورقم الهاتف ثم نكتب هذا الرمز* والمبلغ الخاص بالرصيد الذي يرغب العميل في تحويله ثم نقوم بكتابة هذا الرمز#.

فالرسالة النصية سيتم إرسالها على هذا الرقم الآتي: 1500.

فالشخص المستلم لقيمة الرصيد سيصل له رسالة نصية إلى 1500، فمحتوى الرسالة سيكون كالآتي: *133* ورقم الهوية الخاص برقمه ثم هذا الرمز#، وبالتالي تتم عملية تحويل الرصيد من سوا لسوا بالشكل الصحيح.

طريقة تحويل رصيد سوا لسوا عن طريق رقم الهوية

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق انتشارًا ما بين العملاء لتحويل الرصيد، وإليكم أبرز التفاصيل عن تلك الطريقة بالصورة الآتية:

في البداية يقوم العميل بإرسال رسالة عبر هذا الرقم: 1500، فمحتوى الرسالة سيكون *133* ورقم سوا الخاص بالمرسل إليه* والمبلغ الخاص برصيد الهاتف* الرقم الخاص بهوية المرسل إليه ثم #.

وبعدها ستصل رسالة إلى الشخص المستلم تخبره بإتمام العملية، لكن يجب عليه أن يقوم بإدخال رقم الهوية الخاص به، حتى يتمكن من استلام قيمة الرصيد.

طريقة تحويل رصيد سوا دولي خارج المملكة

يتمكن العملاء من تحويل الرصيد في حال إن كان المستلم خارج المملكة. وذلك من خلال تلك الطريقة الآتية:

في البداية يقوم العميل بالاتصال على هذا الكود: *134#.

ثم يقوم العميل بالنقر على الخيار رقم 3. وهو التحويل.

بعد ذلك يقوم باختيار الدولة التي يريد التحويل إليها.

ثم بعدها يقوم باختيار فئة قيمة الرصيد الذي سيقوم بتحويله.

بعد ذلك يقوم بكتابة اسم المستلم ورقمه.

بينما بذلك تتم عملية التحويل. وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بإتمام عملية التحويل.

إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل إجابة سؤال كيف احول رصيد سوا. فلاحظنا أن بإمكان العملاء تحويل الرصيد من سوا إلى سوا عبر أكثر من طريقة مختلفة. وهذا أبرز ما يميز الخدمات التي تطرحها شركة سوا السعودية.