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عمر شويل - جدة تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 2022 / 1444 في السعودية، لقد كان هناك رغبة كبيرة من قبل المواطنين اليمنيين من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس بالمملكة العربية السعودية، ومن أل ذلك أعلنت وزارة التعليم بالمملكة، أنها أتاحت الفرصة لكافة الطلاب اليمنيين من أجل التسجيل في كافة المدارس الموجودة بالمملكة، وذلك من خلال رقم الزيارة.

تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 2022 / 1444 في السعودية

من أجل أن يقوم الطلاب بالتسجيل في المدارس السعودية، هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوموا بها من أجل نجاح عملية التسجيل.

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على المنصة الخاصة بتسجيل الطلاب اليمنيين والتي يوفرها نظام نور التعليمي، ويجب أن نختار التسجيل بهوية زائر.

بعد ذلك علينا أن نقوم بإدخال الرقم الخاص بالتأشيرة، أو نقوم بكتابة رقم الإقامة.

سوف نلاحظ أن هناك رمز تحقق مرئي، علينا أن نقوم بكتابته بالخانة المخصصة له بشكل صحيح.

هنا يمكننا أن نقوم بعملية التسجيل، والتي سوف تكون من خلال الصفحة الخاصة بكتابة كافة بيانات استمارة التسجيل، ومع العلم أنها استمارة موحدة.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات، علينا أن تقوم بالتأكد من هذه البيانات والتحقق منها.

ثم نقوم بعد ذلك بإدخال الرمز الخاص بالتحقق، ثم نقوم بالضغط على كلمة إرسال،

ومن خلال ذلك سوف يتم مراجعة كافة المعلومات والـكد منها، ثم يتم تحدي موعد للمقابلة في أقرب وقت ممكن.

الشروط التي يجب توفرها تسجيل طالب زائر في نور

على الطلاب الذين ليس لهم أي شهادات دراسية، القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال الاستمارة الموحدة، ولك حتى يتبين مستواهم الدراسي.

لا يمكن قبول أي طالب لا يتناسب عمره مع العمر المحدد لقبول في كافة مدارس المملكة.

على طلاب المرحلة الثانوية أن يقوموا بتقديم الشهادة الخاصة بتعليمهم الأساسي.

على طلاب المرحلة الثانوية أن يقوموا بتقديم الشهادة الخاصة بتعليمهم الأساسي. يتوقف قبول الطلاب اليمنيين في المدرس السعودية، على عدد الأماكن الخالية، وإذا لم يكن هناك فرصة للقبول، فإنه يتم تحويل الطالب بشكل مباشر للمدارس الأهلية.

في ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لحضراتكم، كافة المعلومات التي تحتجونها، والتي سوف تمكنكم من معرفة الطريقة الصحيحة من أجل تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 2022 / 1444 في السعودية.