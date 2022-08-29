نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نزول الضمان .. موعد صرف الضمان المطور الدفعة التاسعة صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تتسائل عن متى نزول الضمان فنحن سنوضح لك كل المعلومات الخاصة بشأن موعد الضمان، فهو عبارة عن معاش الضمان الاجتماعي الذي وفرته الدولة لجميع المواطنين الذين بحاجة إلى مبلغ دعم لهم والذين تتوافر بهم شروط الأحقية، والآن تابع معنا هذا المقال للنهاية حتى تتعرف على كل المعلومات الخاصة بمبلغ الضمان الاجتماعي.

متى نزول الضمان

إن الفرصة متاحة أمامك من أجل الذهاب إلى التقديم في الضمان الاجتماعي الذي تقدمه المملكة لك، وذلك لأن البدء في التسجيل قد بدأ ومازال مستمر في أي وقت، حيث لم تحدد الوزارة موعد معين من أجل التقديم بل يكون مفتوح أمامك لكي تقوم بالتقدير في أي وقت وهذا بالنسبة للمتقدمين الجدد، أما بالنسبة للمستفيدين الحاليين فما زالت الفرصة متاحة أمامهم لمدة ٦ أشهر، وهذا ما نصت عليه وزارة التضامن، وبالإضافة إلى ذلك فهناك مجموعة من الشروط قد وضعتها الوزارة من أجل استحقاقك لهذا الدعم ومن المهم أن تقرأ وتفهم الشروط جيداً لمعرفة مدى استحقاقيتك لهذا الضمان.

تاريخ كم ينزل الضمان المطور؟

يذكر أن الضمان سوف يتم صرفه يوم الخميس الموافق 05\02\1444 والموافق ميلادياً 01\09\2022.

شروط الحصول على الضمان

كما ذكرنا لك أن الوزارة قامت بوضع مجموعة من الشروط المتعددة والمختلفة والتي لا بد أن تكون متوفرة بك حتى يتم قبولك في الضمان، وهذه الشروط تكون:

أن تكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم لمدة عام كامل يسبق التاريخ الذي قمت بالتقديم على الضمان به.

الحصول على الجنسية السعودية فقط، ولكن إذا كنتي مطلقة أو أرملة من زوج سعودي أو كنت سعودية ولك أبناء من زوج غير سعودي فيمكنك الحصول على الضمان.

أن يكون الدخل الشهري لرب الأسرة لا يزيد عن ١١٠٠ ريال سعودي.

عدم الإقامة في أي بيت من بيوت الإيواء التي قامت الشركة بتقديمها للمواطنين.

الاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها الدولة حتى يتم تأهيلك للعمل في أي مجال من المجالات.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون أعطيناك المعلومات المطلوبة بشأن سؤالك وهو متى نزول الضمان بالإضافة إلى معلومات إضافية عن أهم الشروط المطلوبة من أجل الحصول على هذا الضمان، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك اليوم.