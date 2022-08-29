نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى فرايد تشكن.. سعر بروست البيك المميز أسعار الوجبات المختلفة بالخطلة السرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مطعم البيك من أعرق المطاعم داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشائه في عام 1974، حيث يقدم هذا المطعم وجبات وسندويتشات مميزة وبأسعار مناسبة للجميع، حيث نلاحظ بأن هناك حوالي 50 فرع داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بالإضافة إلى انتشاره داخل مصر وبعض دول الخليج العربي، ودائمًا ما نجد أن هناك بحث دائم عن سعر بروست البيك داخل عمليات البحث. سعر بروست البيك إليكم أسعار وجبات بروست البيك الجديدة بالصورة الآتية: يقدر سعر وجبة بروست البيك الحارة أو العادية ال 4 قطع بحوالي 21 ريال سعودي.

بينما يصل سعر وجبة بروست البيك ال 8 قطع إلى حوالي 28 ريال سعودي.

ويبلغ سعر وجبة بروست البيك المسحب حوالي 18 ريال سعودي، فعدد قطع هذه الوجبة يصل إلى حوالي 7 قطع.

ويصل سعر الوجبة ال 10 قطع من بروست البيك المسحب إلى حوالي 21 ريال سعودي. أسعار البيك الجديدة 2022 إليكم منيو البيك 2022 الخاص بأسعار البيك الجديدة بعد التعديل بالصورة الآتية: يصل سعر وجبة الجمبري الاقتصادية إلى حوالي 21 ريال سعودي.

بينما ويقدر سعر ساندويتش السمك الفيلية مع البطاطس ومشروب غازي بحوالي 11 ريال سعودي، والحجم الأصغر من هذا الساندويتش يقدر سعره بحوالي 6 ريال سعودي.

كما ان وجبة الجمبري الجامبو ال 8 قطع يقدر سعره بحوالي 29 ريال سعودي.

وسعر وجبة الجمبري الجامبو ال 10 قطع بحوالي 40.5 ريال سعودي.

أيضا جبة دجاج البيك ال 8 قطع المقرمشة يقدر سعرها بحوالي 23 ريال سعودي.

كما ان وجبة دجاج المسحب ال 7 قطع سعرها يصل إلى حوالي 9 ريال سعودي.

بينما وجبة دجاج المسحب ال 10 قطع سعرها يقدر بحوالي 12 ريال سعودي.

وساندويتش الدجاج المسحب يقدر سعره بحوالي 10 ريال سعودي.

أيضا ساندويتش كمبو دبل برجر فيليه دجاج سعره يصل إلى حوالي 10 ريال سعودي.

كما ان ساندويتش شيش طاووق سعره يصل إلى حوالي 5 ريال سعودي. صور منيو البيك 2022 وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم سعر بروست البيك الجديد بعد التعديل، وعرضنا كذلك بعض الأسعار الخاصة بمنيو البيك، حيث تم تعديله بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها العالم مؤخرًا، وتسببت في زيادة الأسعار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى فرايد تشكن.. سعر بروست البيك المميز أسعار الوجبات المختلفة بالخطلة السرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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