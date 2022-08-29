نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن زيادة راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الساعات الأخيرية وبالتحديد يوم أمس السبت الموافق السابع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خبر زيادة راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور لبعض الفئات من المواطنين السعوديين، كما أوضحت الوزارة نسب الزيادة تلك التي سنوضحها لكم بالتفاصيل من خلال هذا المقال.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور لتلك الفئات بالسعودية

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد وارتفاع قيمته وذلك بنسبة 20% للعائل، وبنسبة 96% للتابعين، الأمر الذي لقى بفرحه عارمة من جانب المستفيدين، وبدأت التساؤلات حول موعد تطبيق القرار الجديد بزيادة الرواتب وذلك ما أجابت عنه الوزارة بالتفاصيل.

تمديد فترة التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً مد فترة التسجيل للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى 30 أكتوبر القادم 2022، مشيراً إلى استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين خلال تلك الفترة وللمسجلين السابقين وبدون توقف.



التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم إتباعها لإتمام عمليه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أولاً الدخول إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة وهي: اسم المستخدم، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد هجري، رقم الهاتف.

إدخال كود التحقيق الذي سيرسل إليه على هاتفك أثناء عملية التسجيل.

إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.

الضغط على إرسال الطلب، وسيتم مراجعته والرد عليه.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور

خطوات حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

سنوضح لكم الخطوات التي يمكن الاستعانه بها لاحتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهرية:

أولاً الدخول على حاسبة المعاش الضمان المطور.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر حاسبة الضمان.

إدخال البيانات المطلوبة وهي: الدخل الشهري، عدد أفراد الأسرة، أعمارهم.

أضغط الآن على حساب قيمة الدعم الشهري.

موعد صرف معاش الضمان المطور شهر سبتمبر 2022

من المتعارف عليه أن رابط الضمان الاجتماعي المطور يتم إيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين كل أول شهر ميلادي، ولذلك فموعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين لشهر سبتمبر ستوافق يوم الخامس من شهر صفر 1444، الموافق الأول من شهر سبتمبر 2022