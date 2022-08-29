نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 للأسر والأفراد للاستحقاق الشهري والسنوي وموعد صرف رابت الضمان لشهر صفر/سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وسلم الرواتب للأسر والأفراد بالاستحقاق الشهري والسنوي في المملكة العربية السعودية هو أحد اكثر علميات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء السعودية، حيث تحدد وزارة الموارد البشرية السعودية جدول خاص برواتب الضمان الاجتماعي المطور الذي يختلف من أسرة للأخرى بناء على عدد افراد الاسرة وغيرها من العوامل التي حددتها وزارة الموارد البشرية، حيث تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 المطور والفئات المستفيدة والشروط المطلوبة للتسجيل وذلك بناء على جهود الحكومة السعودية لتطوير وتقديم أشكال الدعم للفئات المستحقة في السعودية بشكل عام، وإليكم من خلال هذه السطور راتب الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على سلم الرواتب بناءً على عدد افراد الاسرة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 للمسجلين الجُدد

أوضحت وزارة الموارد البشرية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمسجلين الجدد فى النظام سيكون فى الشهر التالى لرساله القبول فاذا تم استقبال رساله القبول في شهر يناير فانه الصرف سيكون فى الشهر التالي وهو شهر فبراير وهكذا ومن المقرر ان يكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي هو الأول من كل شهر ميلادي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2022 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للأشخاص الذي انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، حيث يتم صرف المعاشات على النحو التالي: يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 الموافق ٥ صفر ١٤٤٤ هـ

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية بتحديد مجموعة من المعايير بناء عليها يتم منح معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444في المملكة العربية السعودية، وذلك بناء على الدراسات والتحاليل، حيث تختلف قيمة معاش الضمان الاجتماعي من اسرة لأخرى تبعا لعدد افراد الاسرة، فنجد ان سلم رواتب الضمان الاجتماعي يأتي على النحو التالي.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1444

راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من فردين يصرف 1,258 ر.س في الاستحقاق الشهري و 15,420 ر.س الاستحقاق السنوي.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يصل الاستحقاق الشهري إلى 1,570 ريال و 18,840 ريال للاستحقاق السنوي.

في الأسرة المكونة من من أربعة أشخاص يصل راتب الضمان الاجتماعي المطور في الشهر إلى 18,550 ر.س وفي السنة إلى 22,260 ر.س.

الأسرة المكونة من خمسة أفراد يصل راتب الضمان الاجتماعي الجديد في الشهر إلى 2,140 ر.س و في السنة إلى 25,680 ر.س.

يصل راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من ستة أشخاص إلى 2,420 ر.س في الشهر و 29,040 ر.س في السنة

راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة سبعة أفراد فيصل الى 2,710 ريال في الشهر و 32,520 ريال للسنة.

الأسرة المكونة من ثمانية اشخاص يصل راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة إلى 3,000 ريال في الشهر و 36,000 ريال بالسنة.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من عشرة أشخاص يكون الرتب 3,560 ريال بالشهر و 42,720 ريال بالسنة.

سلم الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من احد عشر فرد يكون الراتب 3,840 ريال في الشهر و 46,080 ريال بالسنة.

الأسرة المكونة من اثناء عشر شخص يصل راتب الأسرة في الجدول الجديد للضمان الاجتماعي إلى 4,130 ريال بالشهر و 49,560 ريال بالسنة.

الأسرة المكونة من ثلاث عشر فرد يصل سلم الضمان الاجتماعي المطور الى 4,410 ريال لشهر و 52,920 للسنة

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة أربعة عشر شخص يصل راتب الأسرة الى 4,700 ريال في الشهر و 56,400 ريال بالسنة.

سلم راتب الضمان الاجتماعي المطور في الأسرة المكونة خمسة عشر شخص يصل راتب الأسرة إلى 5,000 ريال بالشهر و 60,000 ريال لسنة.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك بعض الحالات التي يتم بناء عليها توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين في السعودية، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.

في حالة اختلاف احد الشروط الخاصة بالاستحقاق المعاش.

وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات الخاصة بالمستقل او احد افراد الاسرة.

في حالة التأخر عن تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم والتي تطلبها الوزارة والتي تحدد بحوالي 30 يوم.

وفي حالة اثبات عدم الالتزام بخطة التأهيل بالنسبة للمستحق المعاش.

في حالة اثبات ان المستخدم قادر على العمل ولا يقوم بالبحث عن العمل.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد

الشخص البالغ عمر الشيخوخة من الذكور والإناث

الأسر التي تَكون بغير عائل وتشمل (المرأة المطلقة وأبنائها -الأرملة وأبنائها الأيتام – الأسرة المهجورة العائل او المعلقة او المفقود عائلها- أسرة الفرد المدمن – المرأة بلا عائل.

الأيتام وتشمل اليتيم الذكر والأنثى الذين توفي ابوهم – اليتيم او اليتيمة مجهول النسب الاب او الأبوين

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

عملت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية على تحديد بعض المعايير والشروط اللازمة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

أن يكون الراغب في التسجيل سعودى الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة باستثناء بعض الأشخاص الذي نص عليها القانون.

ألا يقل دخل الفرد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والذي يبلغ ١١٠٠ ريال للفرد، و٥٠٠ ريال لأي شخص في أسرة المتقدم.

ان لا يكون المتقدم مالكًا لأي عقارات خلاف السكن أو أشياء مادية ذات قيمة عالية.

ألا يكون المتقدم قائمًا في أحد مراكز الإيواء أو مراكز الرعاية الاجتماعية أو السجون.

الحد المانع للصرف الضمان الاجتماعي

يبلع الحد المانع للعائلة المكونة من شخص واحد الحد الأقصى لها: 2001 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من شخصين بحد أقصى 2570 ريال سعودي.

والحد المانع للعائلة مكونة من 3 أفراد بحد أقصى 3140 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من 4 أفراد بحد أقصى 3710 ريال سعودي.

والحد المانع للعائلة المكونة من 5 أفراد بحد أقصى 4280 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من 6 أفراد بحد أقصى 4840 ريال سعودي.

بينما الحد المانع للعائلة مكونة من 7 أفراد الحد الأقصى هو 5،420 ريال سعودي.

الحد الحائل لإنفاق الضمان الاجتماعي للعائلة المحتوية علي ٨أفراد يكون 6000 ريال سعودي.

والحد المانع للعائلة المكونة من 9 أفراد بحد أقصى 6560 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من 10 أفراد بحد أقصى 7120 ريال سعودي.

والحد المانع للعائلة المكونة من 11 أفراد بحد أقصى 7680 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من 6 أفراد بحد أقصى 4840 ريال سعودي.

والحد المانع للعائلة المكونة من 12 أفراد بحد أقصى 8260 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من 13 أفراد بحد أقصى 8820 ريال سعودي.

والحد المانع للعائلة المكونة من 14 أفراد بحد أقصى 9400 ريال سعودي.

الحد المانع للعائلة المكونة من 15 أفراد بحد أقصى 10000 ريال سعودي.

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك للعام 1444 ازدادت التساؤلات حول هل سوف يتم تقدم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وخاصه انه موعد صرف راتب الضمان سوف يوافق اجازه رسمية في المملكة وحتى الان لم يصدر اى بيان رسمي من وزارة المواد البشرية والاجتماعية فى السعودية عن تقديم موعد صرف وايداع معاش الضمان الاجتماعي المطور

تحديث رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

الأسرة المكونة من فرد واحد الراتب: 1000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين الراتب: 2750 ريالاً سعودياً.

أمّا الأسرة المكونة من 3 أفراد الراتب: 3140 ريالاً سعودياً.

الأسرة المكونة من 4 أفراد الراتب: 3710 ريالات سعودية.

الأسرة المكونة من 5 أفراد الراتب: 4280 ريالاً سعودياً.

من هم المستفيدون من الضمان الاجتماعي الجديد

حدد الحكومة السعودية عن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور والتي هي كما يلي:-

اولا:-المطلقة أو الارملة والتي لايوجد من يعيلهنم.

ثانيا:- عائلة المفقود أو عائلة الغائب الابناء والزوجة.

ثالثاُ:- الأيتام وهم من ليس لديهم اب أو ام او شخص يعليهم.

رابعاً:- الأشخاص المعاقين سواء اعاقة دائمة أواعاقة مؤقتة .

ما هى أسباب تأخر صرف الضمان الاجتماعي

يرجع التأخر لمراجعة وزارة الموارد البشرية للمتقدمين وذلك للتاكد من استفائهم لشروط الاستحقاق بهم حيث ان الوزارة تتعاون مع بعض الجهات الأخرى وذلك للتأكد من صحة البيانات المقدمه من الافارد والاسر وقد تستغرق المراجعه خمسة أشهر، حتى يتم الانتهاء من المراجعة الدقيقة للبيانات والأوراق الخاصة بالمتقدم