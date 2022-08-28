نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الضمان الاجتماعي المطور.. تسجيل الدخول لخدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب نظام الضمان الاجتماعي الجديد، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المستحقين من الاستفادة القصوى من برنامجها التنمية الاجتماعية للفئات الأشد فقراً من المواطنين السعوديين، لمساعدتهم على العيش الكريم ، وتحمل أعباء العيش،فى ظل الوضع الراهن الناتج عن الإصلاح الاقتصادي والهيكلية للنظام الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، مما يؤثر على فئات المواطنين، يتكون النظام الجديد من 26 مادة، بهدف وضع أساس منظم للمؤسسات التي يتكون منها النظام للتأكد من دعم المستفيدين، كما يوفر البرنامج لمن يستطيع العمل فيه التدريب اللازم للالتحاق بالقوى العاملة، ويوفر الدعم والرعاية للمستفيدين في حالة وقوع كارثة يمكن أن تؤثر على الفرد.

الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية صادقت الحكومة السعودية مؤخرا على عدد من القرارات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وتمدد المرسوم الملكي السابق لمدة لا تزيد عن عامين،مع أخذ اعتبار وزارة الموارد البشرية بوضعها خطة زمنية لتنفيذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذى ينص على استبعاد أربع حالات من شرط الجنسية وهى:

• غير السعوديات المتزوجات من سعوديين.

• السيدات الأرامل أو المطلقات غير السعوديات اللاتي لديهن أطفال سعوديون.

• أبناء الأرامل أو المطلقات من غير السعوديين.

• ذوي الاحتياجات الخاصة.

• أرامل وأيتام لديهم بطاقات تنقل.

أهم العوامل التى يتم تحديد راتب الضمان الإجتماعى عليها

• الاحتياجات الخاصة لكل عائلة.

• ما إذا كانت حالة قدرة المستفيد على العمل قد تغيرت أم لا.

• عدد أفراد الأسرة سواء كانوا صغار أوكبار.

• طبيعة عمل رب الأسرة.

• المعايير الموضوعية المتعلقة بالصحة والعمل وغيرها.

• اختلاف المعايير الشخصية من شخص لآخر.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية هي خدمة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن بياناتهم الخاصة وخطوات استخدام الخدمة كالتالي:

• تسجيل الدخول لخدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن بيانات المستفيدين.

• اكتب رقم السجل المدني.

• كتابة رقم الضمان.

• اكتب رمز التحقق البشري.

• الضغط على الخيار “عرض”.

• عرض جميع البيانات المطلوبة للمستخدم.

كم راتب الضمان الاجتماعي

كم راتب الضمان الاجتماعي عدد أفراد الأسرة الاستحقاق الشهري الحد المانع للمعاش