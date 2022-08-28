نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب مكافحة المخدرات 1444 للضباط والجنود: كم راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات الجديد مع البدلات والعلاوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات 1444 يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل عام بالتعرف على قيمة راتب وكيل رقيب بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية 1444، بناء على سلم رواتب المعتمد رسميا من جانب الجهات الرسمية المسئولة في وزارة الداخلية، وقد جاءت هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن فتح باب القبول والتسجيل خلال الايام الاخيرة، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على توضيح قيمة راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات 1444 مع البدلات والعلاوات.

راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات 1444 مع البدلات والعلاوات

jobs sa رابط وخطوات تقديم مكافحة المخدرات 1444 للرجال عبر موقع أبشر للتوظيف المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعتبر مكافحة المخدرات واحدة من المؤسسات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تعتبر مسئولة عن الكثير من الامور العامة وتقدم جهود كبيرة بشكل مستمر في هذا المجال، ويتم تحديد سلم رواتب مكافحة المخدرات بشكل عام في السعودية والذي يتم تحديثه بشكل سنوي، ونجد أن هناك اختلاف كبير في قيمة الرواتب في مكافحة المخدرات باختلاف الرتبة والدرجة، ونجد أنه بالنسبة لراتب وكيل رقيب في مكافحة المخدرات والذي ينتمي الى سلم رواتب التابعين الى المكافحة، يكون بداية من راتب 4455 ريال سعودي للدرجة الأولى والذي نجد أنه في زيادة بشكل تدريجي بناء على بعض العوامل التي تحدد ذلك مثل الدرجة، فنجد أن قيمة الرواتب قد تصل إلى 7395 ريالًا سعوديًا في الدرجة 15، وذلك بالاضافة الى قيمة العلاوة السنوية التي يحصل عليها وكيل رقيب والتي تختلف كذلك بناء على الدرجة، وقد جاءت قيمتها بناء على التحديث الاخير تصل الى 210 ريال سعودي.

بدلات وكيل وقبل مكافحة المخدرات 1444

ونجد أن هناك سلم يحدد قيمة البدلات التي يحصل عليها كافة التابعين الى مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، وقد جاءت تتمثل فيما يلي.

يتم منح راتب بدل إعاشة 500 ريال سعودي

بالصالفة الى راتب بدل خطر 600 ريال سعودي

كما يتم تقديم راتب بدل نقل 500 ريال سعودي

وقد جاءت مكافأة أعمال إضافية 837 ريال سعودي

بالاضافة الى تقديم بدل غلاء المعيشة 1000 ريال سعودي

راتب مكافحة الإرهاب 941 ريال سعودي

وكذلك قيمة راتب بدل انتقالات وسفر 435 ريال سعودي

يأتي راتب بدل إعاشة على نحو 500 ريال سعودي

راتب بدل خطر 600 ريال سعودي

سلم رواتب مكافحة المخدرات الجديد للضباط

الرتبة/الفئة ملازم أول ملازم أول كابتن رائد وسيط عقيد عميد لواء الأولى 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390 الثانية 7970 9275 11095 13780 15115 17110 19455 22120 الثالثة 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580 الرابعة 8730 10155 12085 14310 16055 18،290 20755 23580 الخامسة 9110 10595 12580 14575 16525 18،880 21405 24310 السادسة 9490 11035 13075 14840 16995 19.470 22055 25040 السابعة 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25،770 الثامنة 10250 11915 13835 15370 17،935 20650 23355 26500 التاسعة 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230 العاشرة 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960 الحادية عشر 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28،690 الثانية عشر 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955 الثالثة عشر 12150 14115 15160 16695 20285 23600 الرابعة عشر 12530 14555 15425 16،960 20755 الخامسة عشر 12910 14995 15690 17225

سلم علاوات الضباط في مكافحة المخدرات