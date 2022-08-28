نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب مكافحة المخدرات 1444 للضباط والجنود: كم راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات الجديد مع البدلات والعلاوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات 1444 يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل عام بالتعرف على قيمة راتب وكيل رقيب بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية 1444، بناء على سلم رواتب المعتمد رسميا من جانب الجهات الرسمية المسئولة في وزارة الداخلية، وقد جاءت هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن فتح باب القبول والتسجيل خلال الايام الاخيرة، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على توضيح قيمة راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات 1444 مع البدلات والعلاوات.
راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات 1444 مع البدلات والعلاوات
jobs sa رابط وخطوات تقديم مكافحة المخدرات 1444 للرجال عبر موقع أبشر للتوظيف المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعتبر مكافحة المخدرات واحدة من المؤسسات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تعتبر مسئولة عن الكثير من الامور العامة وتقدم جهود كبيرة بشكل مستمر في هذا المجال، ويتم تحديد سلم رواتب مكافحة المخدرات بشكل عام في السعودية والذي يتم تحديثه بشكل سنوي، ونجد أن هناك اختلاف كبير في قيمة الرواتب في مكافحة المخدرات باختلاف الرتبة والدرجة، ونجد أنه بالنسبة لراتب وكيل رقيب في مكافحة المخدرات والذي ينتمي الى سلم رواتب التابعين الى المكافحة، يكون بداية من راتب 4455 ريال سعودي للدرجة الأولى والذي نجد أنه في زيادة بشكل تدريجي بناء على بعض العوامل التي تحدد ذلك مثل الدرجة، فنجد أن قيمة الرواتب قد تصل إلى 7395 ريالًا سعوديًا في الدرجة 15، وذلك بالاضافة الى قيمة العلاوة السنوية التي يحصل عليها وكيل رقيب والتي تختلف كذلك بناء على الدرجة، وقد جاءت قيمتها بناء على التحديث الاخير تصل الى 210 ريال سعودي.
بدلات وكيل وقبل مكافحة المخدرات 1444
ونجد أن هناك سلم يحدد قيمة البدلات التي يحصل عليها كافة التابعين الى مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، وقد جاءت تتمثل فيما يلي.
- يتم منح راتب بدل إعاشة 500 ريال سعودي
- بالصالفة الى راتب بدل خطر 600 ريال سعودي
- كما يتم تقديم راتب بدل نقل 500 ريال سعودي
- وقد جاءت مكافأة أعمال إضافية 837 ريال سعودي
- بالاضافة الى تقديم بدل غلاء المعيشة 1000 ريال سعودي
- راتب مكافحة الإرهاب 941 ريال سعودي
- وكذلك قيمة راتب بدل انتقالات وسفر 435 ريال سعودي
- يأتي راتب بدل إعاشة على نحو 500 ريال سعودي
- راتب بدل خطر 600 ريال سعودي
سلم رواتب مكافحة المخدرات الجديد للضباط
|الرتبة/الفئة
|ملازم أول
|ملازم أول
|
كابتن
|رائد
|وسيط
|عقيد
|عميد
|لواء
|الأولى
|7590
|8835
|10600
|13515
|14645
|
16520
|
18805
|21390
|الثانية
|7970
|9275
|11095
|13780
|15115
|17110
|19455
|22120
|الثالثة
|8350
|9715
|11590
|14045
|15585
|17700
|20105
|23580
|الرابعة
|8730
|10155
|12085
|14310
|16055
|18،290
|20755
|23580
|الخامسة
|9110
|10595
|12580
|14575
|16525
|18،880
|21405
|24310
|السادسة
|9490
|11035
|13075
|14840
|16995
|19.470
|22055
|25040
|السابعة
|9870
|11475
|13570
|15105
|17465
|20060
|22705
|25،770
|الثامنة
|10250
|11915
|13835
|15370
|17،935
|20650
|23355
|26500
|التاسعة
|10630
|12355
|14100
|15635
|18405
|21240
|24005
|27230
|العاشرة
|11010
|12795
|14365
|15900
|18875
|21830
|24655
|27960
|الحادية عشر
|11390
|13235
|14630
|16165
|19345
|22420
|25305
|28،690
|الثانية عشر
|11770
|13675
|14895
|16430
|19815
|23010
|25955
|الثالثة عشر
|12150
|14115
|15160
|16695
|20285
|23600
|الرابعة عشر
|12530
|14555
|15425
|16،960
|20755
|الخامسة عشر
|12910
|14995
|15690
|17225
سلم علاوات الضباط في مكافحة المخدرات
|الرتبة
|العلاوة السنوية
|ملازم
|380
|ملازم
|440
|كابتن
|من 265 إلى 495
|رائد
|265
|وسيط
|470
|عقيد
|590
|عميد
|650
|لواء
|730
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رواتب مكافحة المخدرات 1444 للضباط والجنود: كم راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات الجديد مع البدلات والعلاوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.