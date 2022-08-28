كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل أو تحويل الراتب 1444؟

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عمر شويل - جدة كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب من خلال المؤسسات الخاصة، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت عدم قبول طلب الحصول على قرض سريع في نفس اليوم من المواطنين في البنوك السعودية ولكن هناك مؤسسات معتمدة قدمت حلول تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات مالية أو أيضًا لمن يريد تمويل شخصي حتى لو في متعثرات لدى بنوك وجهات أخرى، لهذا سنقدم تفاصيل التعامل مع أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل.

كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل

تقدم منصة سلفة حلول التمويل السريع وفترة سداد مرنة لقيمة التمويل الذي يحصل عليه العميل المتوفر به كافة الشروط المطلوبة وهي شروط الاستحقاق، فتستطيع شراء الالتزامات الأساسية أو سداد الديون البسيطة بعد الحصول على التمويل الشخصي السريع من سلفة وعن كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل فهي متمثلة في التالي:

الانتقال إلى رابط منصة سلفة.

ثم الدخول إلى تبويب التسجيل أو طلب التمويل من منصة سلفة.

اقرأ كافة الشروط والأحكام المطلوبة كافة.

اكتب المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني وأيضًا كتابة كافة البيانات الشخصية.

بعد استكمال إجراءات التسجيل وتقديم معلومات عن الراتب والقطاع الوظيفي ستحصل على الموافقة في أقل من الساعة.

مميزات التمويل الشخصي السريع من سلفة

أعلنت منصة سلفة عن تقديمها حلول التمويل المتوافقة مع الأحكام الإسلامية، ويسرت على المستفيدين من خلال تقديم فترة سداد ميسرة وبعد أن يتم جدولتها، كما أنها من الجهات المتخصصة في تقديم تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي، ويتم الإيداع السريع لقيمة التمويل للحساب البنكي الخاص بالعملاء المستفيدين.

شروط الراتب في تمويل سلفة السريع

اشترطت منصة سلفة حصول العملاء على راتب بقيمة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي في الشهر كصافي دخل، وأن يكونوا على رأس عمل في أي قطاع من قطاعات العمل داخل المملكة، مع ضرورة حصول المتقدمين على الجنسية السعودية للموافقة على منحهم تمويل سريع بدون كفيل أو تمويل بدون تحويل الراتب وعند زيارة منصة سلفة يمكن الاستعلام عن أسعار المنتجات التمويلي.