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عمر شويل - جدة مبلغ دعم ريف للعاطلين عن العمل والمتقاعدين .. يبحث الكثير من المواطنين والأسر في المملكة العربية السعودية عن قيمة المبلغ الذي يمنحه برنامج الداعم للريف السعودي وكذلك الأسر المنتجة من أجل زيادة الإنتاجية وتكبير المشروعات الريفية الخاصة بالعاملين في المجال الزراعي وطرق وأساليب دعم الدولة لهم فجميع الأسر المنتجة يمكن حصولهم على الدعم المالي اللازم من أجل مساعدتهم في بناء العمل وتكبيره ليوفر لهم مستقبل باهر فالمالكين للحرف والمهن يبحثون عن طرق للمساعدة من أجل الاستثمار في مهنهم المختلفة وفي أي عمل شخصي وخاص بهم من أجل جني الأرباح لمساعدتهم على المعيشية كأفراد الأسرة وقد دشنت وزارة البيئة والزراعة وكذلك المياه السعودية الدعم لتلك الأسر والأفراد عن طريق بوابة إلكترونية يمكن من خلالها دعم أصحاب الحرف والريف في المملكة لوصول الدعم المرغوب إيصاله للمستحقين من صغار المزارعين من أجل زيادة الإنتاجية وكذلك المحاصيل الزرعية.

مبلغ دعم ريف للعاطلين عن العمل

وبالنسبة للشروط الخاصة بالفرد الراغب في التسجيل ببرنامج دعم الريف للحصول على مبلغ الدعم .

فيجب أن يكون هذا الفرد سعودي الجنسية وكذلك أن يكون عامل .

ولا يكون لديه أي وظيفة حكومية أو خاصة ويمكن للمتقاعدين الحصول على الدعم وفق شروط معينة .

ولا يقل العمل عن 21 سنة وكذلك ألا يكون هناك دخل شهري يصل إلى 6 آلاف ريال سعودي .

وكذلك أن يكون طالب الدعم من أصحاب الحرف والمهن الموضحة بالبرنامج الدعمي كمربي ماشية أو زراعة البن أو زراعة محاصيل أو منتج للعسل والفواكه أو حتى زراعة الورد .

وأن يقوم بالعمل في هذه المهن بيديه ويكون من سكان المناطق التي تشملها الدعم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة ريف الإلكترونية

وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة من أجل طلب الدعم فيجب أن يكون الفرد لديه حساب بنكي باسمه .

وكذلك وثيقة للعمل الحر وموضح بها المهنة التي يقوم بها وصورة من الهوية الوطنية .

وأوراق تثبت أهليته وكذلك عدد أفراد أسرته وكتابة كافة البيانات المطلوبة والشخصية في الطلب المقدم.

ويمكنه الدخول إلى المنصة واختيار المهنة التي تتناسب معه من المهن الموضحة.