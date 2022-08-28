نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سريع في نفس اليوم وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على قرض سريع في نفس اليوم أصبح من الخدمات المتميزة التي تقدمها بعض الجهات في المملكة العربية السعودية وتُقدم إلى من يرغب في الحصول على قرض سريع بدون ضمانات إمكانية التقديم إلكترونيًا ومن بين تلك الأماكن هي منصة سلفة التي توفر حلول تمويل شخصي بدون تحويل الراتب كما قدمت البنوك السعودية تمويل شخصي حتى لو في متعثرات أو البرنامج المتميز تمويل في وجود التزام بنكي ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها منصة سلفة لكي توافق على طلب قرض شخصي لهذا سنتعرف على كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل.

قرض سريع في نفس اليوم

منصة سلفة تقدم حلول التمويل الشخصي السريع وتقديم النصائح المالية إلى المستفيدين من خدماتها أيضًا مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، أما عن شروط تقديم طلب قرض سريع في نفس اليوم من منصة سلفة فهو كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن حامل للجنسية السعودية.

العمر لا بد أن يكون ما بين الثالثة والعشرين والستين بحد أقصى.

اكتمال أهلية التقدمين.

ألا يكون المواطن المتقدم غير حاصل على وظيفة في أحد القطاعات ويشترط الالتحاق بوظيفة حكومية من فترة ثلاث أشهر بينما القطاع الخاص ستة أشهر.

قيمة الراتب لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي في الشهر.

التقديم على قرض سريع في نفس اليوم سلفة

من أجل طلب التمويل في منصة سلفة والحصول عليه في نفس اليوم لا بد من توافر الشروط السابقة والبدء في التسجيل من خلال استخدام التالي:

الدخول إلى رابط موقع سلفة الإلكتروني.

النقر على خيار طلب التمويل.

كتابة رقم الهوية الوطنية المكونة من عشر أرقام.

كتابة رقم الجوال المسجل في بوابة أبشر الإلكترونية.

عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

قبول الشروط والأحكام والنقر على خيار استكمال التسجيل.

مواعيد استحقاق قرض شخصي سريع

أما عن مواعيد الاستحقاق والسداد فإنها ستكون على دفعات شهرية بناءً على الفترة التي يختارها العميل وهي حتى ستة أشهر، وأكدت المنصة أن موعد صدور فواتير الاستحقاق ستكون في يوم 28 من الشهور الميلادية.