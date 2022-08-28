نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة تمويل فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل احصل على سلفة مالية بأسرع وقت في المقال التالي
عمر شويل - جدة إلى الأشخاص التي تتساءل بخصوص كيفية الحصول على تمويل سلفة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وشروط الحصول على التمويل، حيث أن تمويل سلف من أفضل الفرص التي تساعد الكثير من الأشخاص في الحصول على مبلغ من المال بمميزات متعددة كما أن أكبر مميزاته أنه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية فهو آمن بالنسبة إلى الأشخاص التي لديها بعض الشكوك بشأن القروض البنكية والتمويلات وسنوضح لكم كل ما يخص التمويل في السطور التالية.
مميزات الحصول على تمويل سلفة بدون تحويل راتب
يتميز تمويل سلفة الشخصي بالعديد من المميزات التي تجعله خيار مناسب للأشخاص التي ترغب في الحصول على قرض بنكي ومن أهم هذه المميزات:-
- من أهم وأبرز الفوائد والمميزات التي يتميز بها تمويل سلفة هو أنه يتوافق مع جميع أحكام و ضوابط الشريعة الإسلامية.
- فترة سداد الأقساط من تمويل سلفة هي فترة طويلة وميسّرة للكثير من الأشخاص ولا تشكل ضغط على المقترض.
- إيداع مبلغ تمويل سلفة يتم بشكل سريع جدًا بمجرد النظر في الطلب و الموافقة عليه.
- بالنسبة إلى هامش ربح تمويل سلفة فيتميز بأنه تنافسي بالنسبة إلى التمويلات الأخرى.
شروط تمويل سلفة الشخصي بدون كفيل
وكذلك فإن تمويل سلفة يمكنك الحصول عليه وفقًا لبعض الشروط التي لا يمكنك الحصول عليه إلا بعد أن تتوافق بك و الشروط كالآتي:-
- يجب أن تكون جنسية الشخص الذي يرغب في الحصول على تمويل سلفة سعودي الجنسية.
- يشترط أيضًا أن تكون إقامته الدائمة هي على أراضي المملكة العربية السعودية على الأقل قبل سنة من تقديم الطلب.
- بالنسبة إلى عمر المقترض فيجب ألا يقل عن عمر 18 عام ولا يزيد عن عمر 60 عام.
- إذا كان عاملًا في أي قطاعات حكومية من القطاع السعودي فيجب ألا تقل فترة عمله عن ثلاثة شهور وفي القطاع الخاص فيجب ألا تقل عن ستة أشهر.
- يجب أن يمتلك المتقدم على القرض سجل ائتماني فعّال وساري.
- راتب المتقدم يجب ألا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي فهو مناسب بالنسبة لمبلغ التمويل السريع من منصة سلفة.
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