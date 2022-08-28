نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي حتى لو في متعثرات بقيمة 3 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك الرياض السعودي بتقديم برنامج توحيد الالتزامات المالية أو تمكين العملاء من الحصول على تمويل شخصي حتى لو في متعثرات وكذلك الحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض لدى الجهات الأخرى وجاءت هذه الخطوة للتسهيل على العملاء ولاستقطاب المزيد منهم في المملكة العربية السعودية فإن كنت تريد الحصول على قرض سريع في نفس اليوم أو معرفة ما هي شروط برنامج تمويل في وجود التزام بنكي فسوف نقدم لكم كافة التفاصيل ونجيب على كيف اطلب تمويل سريع بدون كفيل.

تمويل شخصي حتى لو في متعثرات

بأسعار تنافسية يقدم بنك الرياض برنامج توحيد الالتزامات المالية الذي يوفر للعملاء سداد القروض المتعثرة لدى البنوك الأخرى على أن يتم دمجها وسدادها على أقساط شهرية لبنك الرياض فقط، وهذا الحل يساهم مساهمة فعالية في ضبط الإدارة المالية للعميل، ويمكن التقديم على تمويل شخصي حتى لو في متعثرات عند زيارة أحد فروع بنك الرياض المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

مميزات تمويل شخصي حتى لو في متعثرات

يقوم بنك الرياض بسداد ما عليك من مديونية للبنوك الأخرى وتحصل على القيمة المتبقية كتمويل شخصي، ومن مميزات التمويل وتوحيد الالتزامات المالية ما يلي:

هامش ربح تنافسي وإجراءات ميسرة للغاية إذ فقط يتم تقديم الطلب إلى البنك ومعه إثبات الدخل وخطاب المديونية والموافقة على التحويل.

يقوم البنك بسداد كافة أنواع القروض القائمة لدى البنوك الأخرى مثل القروض الشخصية والعقارية والبطاقات الائتمانية والتمويل التأجيري.

الحصول على مبلغ يصل إلى 3 مليون ريال سعودي في حال القطاعات المعتمدة وفي حال العكس يحصل العميل على نصف مليون ريال.

سداد التمويل حتى خمس سنوات.

إعفاء الورثة في حال وفاة العميل وللمزيد عليك زيارة رابط برنامج توحيد الالتزامات المالية من بنك الرياض.

شروط الراتب في بنك الرياض توحيد الالتزامات

أكد البنك على ضرورة إيداع الرواتب لدى البنك للموافقة على طلب الانضمام إلى برنامج توحيد الالتزامات ويختلف صافي الراتب المطلوب من جهة إلى أخرى وعند التواصل مع البنك يمكن معرفة المزيد من التفاصيل، والاستعلام عن الشروط الأخرى منها ضوابط العمر وصافي مبلغ التمويل المستحق سواء للعميل في القطاع المعتمد أو غير المعتمد.